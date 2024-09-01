«Сочи» — «Тюмень»: счет матча 3:0, обзор голов

Фрагмент матча Фото: t.me/Sochipfc
В составе южан дублем отметился нападающий Владимир Писарский, который забил свои голы на 45+1-й и 70-й минутах встречи.
Еще 1 гол записал на свой счет Мартин Крамарич на 88-й минуте.
Футбол. Россия. Первая лига
Сочи — Тюмень 3:0
Голы: 1:0 Владимир Писарский (45+1'), 2:0 Владимир Писарский (70'), 3:0 Мартин Крамарич (88') Сочи: Никита Карабашев, Олег Кожемякин, Артём Макарчук, Кирилл Суслов, Кирилл Заика, Кирилл Кравцов, Игнасио Сааведра, Мартин Крамарич, Кирилл Никитин, Владимир Писарский, Safronov I. Тюмень: Александр Бем, Максим Храмцов, Давид Шавлохов, Михаил Сухорученко, Данил Клёнкин, Максим Петров, Денис Талалай, Денис Ткачук, Данил Карпов, Kritsyuk S., Kenfak O. Предупреждения: Максим Храмцов (14'), Мартин Крамарич (45'), Данил Клёнкин (50'), Данил Карпов (55'), Александр Коротаев (77'), Руслан Барт (85'), Kenfak O. (90+3')
После этого матча «Сочи» занимает 4-е место в таблице Первой лиги с 13-ю очками в активе. «Тюмень» располагается на 17-й строчке (5 баллов).