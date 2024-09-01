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    «Оренбург» — «Динамо». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 7-го тура РПЛ «Оренбург» — «Динамо»

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    Константин Тюкавин
    «Оренбург» на своем поле сыграет с «Динамо» в рамках 7-го тура чемпионата России. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Оренбург»

    «Оренбург» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице, набрав 5 очков в 6-ти турах. Уральская команда одержала одну победу, дважды сыграла вничью и уступила в трех матчах, забив 7 голов и пропустив 11 мячей в свои ворота.

    После победы в первом туре РПЛ над «Спартаком» (2:0) подопечные Давида Деограсии больше не побеждали. В пяти последних матчах «Оренбург» добыл лишь два очка, сыграв вничью с «Ахматом» (0:0) и «Акроном» (2:2).

    В Кубке России уральцы также испытывают проблемы. После трех туров у команды по-прежнему нет очков. В крайнем матче «Оренбург» дома минимально проиграл «Ростову» (0:1).

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    «Динамо»

    Московское «Динамо» набрало 12 очков в 6-ти турах и на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице. На счету «бело-голубых» 4 победы и 2 поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 9:4.

    Два поражения «Динамо» пришлись на последние три тура. В 4-м туре подопечные Марцела Лички уступили в гостях «Зениту» (0:1), а на прошлых выходных с таким же счетом проиграли дома «Краснодару». Между ними была победная игра с «Крыльями» (1:0).

    «Динамо» занимает третье место в группе Кубка России, набрав 6 очков в трех турах. Москвичи показали стопроцентный результат в двух последних матчах с махачкалинским «Динамо» (2:1) и «Крыльями Советов» (5:1).

    Личные встречи

    «Динамо» обыграло соперника в обоих матчах прошлого сезона РПЛ — 2:0 дома и 2:1 в гостях. Команды также встречались между собой в 1/4 финала Пути регионов Кубка России, где московская команда вновь оказалась сильнее — 4:2.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Оренбург» — «Динамо» с коэффициентом 2.10.

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