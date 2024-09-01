1 сентября в рамках 7-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Оренбург» и «Динамо» Москва. Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Оренбург» — «Динамо» Москва, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Оренбург»

Турнирное положение: Команда на старте набрала несколько очков, но потом что-то пошло не так. «Оренбург» занимает 12-е место в таблице РПЛ с 5-ю очками в активе после 6-и туров.

Стоит отметить, что все очки команда набрала именно на своем поле, занимая 8-е место в лиге по результатам домашних встреч.

Последние матчи: В прошедшей встрече Кубка России «Оренбург» проиграл «Ростову» (0:1), пропустив единственный гол на 83-й минуте. До этого команда уступила «Факелу» (0:1).

«Оренбург» не может победить на протяжении 8-и последних матчей во всех турннирах. За этот период команда 6 раз проиграла и дважды сыграла вничью. К тому же, в последних 4-х встречах «Оренбург» непременно проигрывала.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Не сыграет: Тимофей Мартынов (травма).

Состояние команды: В последнее время «Оренбург» играет из рук вон плохо. У команды есть проблемы с результативностью.

Последний раз команда обыграла «Динамо» летом 2023-го года. В той встрече «Оренбург» всухую разгромил соперника со счетом 3:0.

«Динамо»

Турнирное положение: Команда продолжает вести борьбу за 1-е место в таблице РПЛ. После 6-и туров «Динамо» занимает 4-е место в таблице с 12-ю очками в активе.

«Бело-голубые» отстают от 1-й позиции лишь на 3 балла — вся борьба еще впереди. К тому же, «Динамо» уже успело набрать очки на чужом поле.

Последние матчи: В прошлом поединке «бело-голубые» разгромили «Крыльев Советов» со счетом 5:1, а до этого уступили «Краснодару» (0:1), пропустив единственный гол на 25-й минуте.

В последних 5-и матчах во всех турнирах у «Динамо» 3 победы и 2 поражения. За этот период команда забила 8 голов при 4-х пропущенных.

Не сыграет: Вячеслав Грулев (травма).

Состояние команды: «Динамо» выдало отличный старт сезона, а сейчас старается стабильно набирать очки, но получается не всегда. Несмотря на это, в предстоящем матче против «Оренбурга» команда точно будет фаворитом.

Стоит отметить, что «Динамо» стабильно обыгрывает оренбургскую команду в очных противостояниях. Скоро у «бело-голубых» будет еще одна возможность приблизиться к 1-й строчке в РПЛ.

Статистика для ставок

«Оренбург» проигрывает на протяжении 4-х последних матчей

В последних 6-и встречах «Динамо» не пропускает больше 1-го гола за игру

«Динамо» обыгрывает «Оренбург» на протяжении 4-х последних очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.80, а победа «Оренбурга» — в 3.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.60 и 2.35.

Прогноз: «Динамо» сделает максимум для того, чтобы победить.

Ставка: Победа «Динамо» 2.10.

Прогноз: Матч точно должен получится результативным, а «Динамо» вполне способно забить много голов.

Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» 1.5 больше за 1.85.