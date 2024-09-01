Оренбург
Динамо
«Оренбург»
Турнирное положение: Команда на старте набрала несколько очков, но потом что-то пошло не так. «Оренбург» занимает 12-е место в таблице РПЛ с 5-ю очками в активе после 6-и туров.
Стоит отметить, что все очки команда набрала именно на своем поле, занимая 8-е место в лиге по результатам домашних встреч.
Оренбург — Динамо: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошедшей встрече Кубка России «Оренбург» проиграл «Ростову» (0:1), пропустив единственный гол на 83-й минуте. До этого команда уступила «Факелу» (0:1).
«Оренбург» не может победить на протяжении 8-и последних матчей во всех турннирах. За этот период команда 6 раз проиграла и дважды сыграла вничью. К тому же, в последних 4-х встречах «Оренбург» непременно проигрывала.
Не сыграет: Тимофей Мартынов (травма).
Состояние команды: В последнее время «Оренбург» играет из рук вон плохо. У команды есть проблемы с результативностью.
Последний раз команда обыграла «Динамо» летом 2023-го года. В той встрече «Оренбург» всухую разгромил соперника со счетом 3:0.
«Динамо»
Турнирное положение: Команда продолжает вести борьбу за 1-е место в таблице РПЛ. После 6-и туров «Динамо» занимает 4-е место в таблице с 12-ю очками в активе.
«Бело-голубые» отстают от 1-й позиции лишь на 3 балла — вся борьба еще впереди. К тому же, «Динамо» уже успело набрать очки на чужом поле.
Последние матчи: В прошлом поединке «бело-голубые» разгромили «Крыльев Советов» со счетом 5:1, а до этого уступили «Краснодару» (0:1), пропустив единственный гол на 25-й минуте.
В последних 5-и матчах во всех турнирах у «Динамо» 3 победы и 2 поражения. За этот период команда забила 8 голов при 4-х пропущенных.
Не сыграет: Вячеслав Грулев (травма).
Состояние команды: «Динамо» выдало отличный старт сезона, а сейчас старается стабильно набирать очки, но получается не всегда. Несмотря на это, в предстоящем матче против «Оренбурга» команда точно будет фаворитом.
Стоит отметить, что «Динамо» стабильно обыгрывает оренбургскую команду в очных противостояниях. Скоро у «бело-голубых» будет еще одна возможность приблизиться к 1-й строчке в РПЛ.
Статистика для ставок
- «Оренбург» проигрывает на протяжении 4-х последних матчей
- В последних 6-и встречах «Динамо» не пропускает больше 1-го гола за игру
- «Динамо» обыгрывает «Оренбург» на протяжении 4-х последних очных встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.80, а победа «Оренбурга» — в 3.15.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.60 и 2.35.
- 2.23Спартак — Рубин: прогноз и ставкаСегодня в 19:45
- 1.97Арсенал — Брайтон: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 2.50Химки — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
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Прогноз: «Динамо» сделает максимум для того, чтобы победить.
Ставка: Победа «Динамо» 2.10.
Прогноз: Матч точно должен получится результативным, а «Динамо» вполне способно забить много голов.
Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» 1.5 больше за 1.85.