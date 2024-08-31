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    Станкович: Все решил один эпизод, который мы искали

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    Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович подвел итог матча против «Рубина» (1:0).

    Деян Станкович
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    Деян Станкович

    «Не могу комментировать тактику соперника, их фолы. Я с уважением отношусь к "Рубину". Очень тяжёлая игра, все решил один эпизод, который мы искали. С трудом его нашли. Горжусь командой, спасибо ребятам за эту победу.

    Моя ошибка, что Зобнин получил красную карточку. Нам не хватило 15 секунд. Три замены уже готовились. Опыт всегда подсказывает, что лучше заменить того, кто на жёлтой.

    Литвинов может закрывать много позиций. Но я не вижу причины переводить его в центре, когда пара защитников Бабич-Литвинов играет на ноль несколько матчей подряд. Я очень рад, что у меня в распоряжении есть такой универсальный футболист», — цитирует Станковича «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    После этого матча «Спартак» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 14-ю очками в активе. «Рубин» — на 7-й позиции (10 баллов).

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