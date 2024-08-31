Лусиано Гонду: Рад, что смог помочь команде двумя забитыми мячами

Нападающийвысказался о победе своей команды в матче 7-го тура российской Премьер-лиги с(3:0).

«Очень рад, что смог помочь команде двумя забитыми мячами. Отмечу командное взаимодействие, мы провели хороший матч. Лично я очень рад, что для меня сложился так матч.

Со всеми и командами сложно играть. У всех есть хорошие игроки, любая команда может составить неприятности. Матч может перевернуться в любой момент, поэтому мы не делим команды на слабых и сильных.

Надо отталкиваться от своей игры и показывать свой футбол. Сегодня мы его показали», — передаёт слова Лусиано Чемпионат.

После этого матча «Зенит» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 17-го очками в активе. В следующем поединке «сине-бело-голубые» сыграют против ЦСКА 14-го сентября.