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    Лусиано Гонду: Рад, что смог помочь команде двумя забитыми мячами

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    Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду высказался о победе своей команды в матче 7-го тура российской Премьер-лиги с «Пари НН» (3:0).

    Лусиано Гонду — нападающий «Зенита»
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    Лусиано Гонду — нападающий «Зенита»

    «Очень рад, что смог помочь команде двумя забитыми мячами. Отмечу командное взаимодействие, мы провели хороший матч. Лично я очень рад, что для меня сложился так матч.

    Со всеми и командами сложно играть. У всех есть хорошие игроки, любая команда может составить неприятности. Матч может перевернуться в любой момент, поэтому мы не делим команды на слабых и сильных.

    Надо отталкиваться от своей игры и показывать свой футбол. Сегодня мы его показали», — передаёт слова Лусиано Чемпионат.

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