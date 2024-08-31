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    Дубль Гонду обеспечил «Зениту» победу над «Пари НН» в матче РПЛ

    «Пари НН» — «Зенит»: счет матча 0:3, обзор голов

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    «Зенит» разгромил «Пари НН» (3:0) в матче 7-го тура российской Премьер-лиги.

    Лусиано Гонду — нападающий «Зенита»
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    Лусиано Гонду — нападающий «Зенита»

    Первый гол в этом матче «сине-бело-голубые» забили на 30-й минуте. Нападающий команды Лусиано Гонду освободился от опеки соперника и забил гол — 1:0.

    На 56-й минуте «Зенит» удвоил свое преимущество, дубль оформил Лусиано Гонду. На сей раз форвард забил гол ударом головой — 2:0.

    Календарь и таблица РПЛ

    Точку в этом матче поставил полузащитник «Зенита» Вендел, который забил 3-й гол своей команды на 69-й минуте.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Пари НН — Зенит 0:3
    Голы: 0:1 Gondou L. (30'), 0:2 Gondou L. (56'), 0:3 Вендел (69') Пари НН: Никита Медведев, Кирилл Гоцук, Виктор Александров, Маттео Стаматов, Александр Мухин, Кирилл Боженов, Николай Калинский, Александр Эктов, Зе Турбо, Ticic L., Ozegovic O. Зенит: Евгений Латышонок, Вячеслав Караваев, Дуглас Сантос, Нуралы Алип, Нино, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Педро Энрике, Матео Кассьерра, Gondou L. Предупреждение: Александр Мухин (49')

    После этого матча «Зенит» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 17-ю очками в активе. «Пари НН» — на 10-й позиции (6 баллов).

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