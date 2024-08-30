В «Аяксе» сообщили о подписании контракта с Вегхорстом

Нападающийперешел из. Об этом сообщает пресс-служба нидерландского клуба.

Стало известно, что Вегхорст подписал контракт с «Аяксом» до лета 2026-го года. Нападающий будет выступать под 25-м номером.

«Ваут — это абсолютный лидер в спорте, а мы в "Аяксе" считаем это очень важным. Он результативный нападающий, который постоянно создаёт трудности для каждого соперника. В ближайшие несколько месяцев нас ждёт много матчей, поэтому мы рады, что Ваут присоединился к нам», — приводит слова технического директора Алекса Кроеса пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне Вегхорст выступал за «Хоффенхайм», где провел 30 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 4 голевые передачи. В нынешнем сезоне форвард успел провести 2 матча за «Бернли» в Чемпионшипе и не отметился результативными действиями.