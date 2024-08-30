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    В «Аяксе» сообщили о подписании контракта с Вегхорстом

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    Нападающий Ваут Вегхорст перешел из «Бернли» в «Аякс». Об этом сообщает пресс-служба нидерландского клуба.

    Ваут Вегхорст
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    Ваут Вегхорст

    Стало известно, что Вегхорст подписал контракт с «Аяксом» до лета 2026-го года. Нападающий будет выступать под 25-м номером.

    «Ваут — это абсолютный лидер в спорте, а мы в "Аяксе" считаем это очень важным. Он результативный нападающий, который постоянно создаёт трудности для каждого соперника. В ближайшие несколько месяцев нас ждёт много матчей, поэтому мы рады, что Ваут присоединился к нам», — приводит слова технического директора Алекса Кроеса пресс-служба клуба.

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    • В прошедшем сезоне Вегхорст выступал за «Хоффенхайм», где провел 30 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 4 голевые передачи. В нынешнем сезоне форвард успел провести 2 матча за «Бернли» в Чемпионшипе и не отметился результативными действиями.

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