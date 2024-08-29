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    Терехин: Адиев поднял «Ахмат» в прошлом сезоне, но все это забывается

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    Экс-футболист Олег Терехин отреагировал на слова главного тренера «Ахмата» Магомеда Адиева, который заявил, что в ближайшее время может покинуть грозненский клуб.

    Магомед Адиев — главный тренер «Ахмата»
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    Магомед Адиев — главный тренер «Ахмата»

    «Руководителям "Ахмата" виднее, но раз сам Адиев так говорит… Дыма без огня не бывает. Может, действительно надо встряхнуть команду. Было бы пару побед — было бы полегче. Такие обидные голы пропускали, тренер в этом не виноват — это индивидуальные ошибки. Но за результат отвечает всё равно тренер.

    Адиев поднял команду в прошлом сезоне, но всё это забывается. До матча с "Акроном" точно можно дать время. А там можно и победить. Разные варианты могут быть», — сказал Терехин Чемпионату.

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    • После 6-и туров в РПЛ «Ахмат» занимает последнее 16-е место в таблице с 4 очками в активе. В следующем матче грозненцы сыграют против «Акрона» 31-го августа.

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