Терехин: Адиев поднял «Ахмат» в прошлом сезоне, но все это забывается

Экс-футболистотреагировал на слова главного тренера, который заявил , что в ближайшее время может покинуть грозненский клуб.

«Руководителям "Ахмата" виднее, но раз сам Адиев так говорит… Дыма без огня не бывает. Может, действительно надо встряхнуть команду. Было бы пару побед — было бы полегче. Такие обидные голы пропускали, тренер в этом не виноват — это индивидуальные ошибки. Но за результат отвечает всё равно тренер.

Адиев поднял команду в прошлом сезоне, но всё это забывается. До матча с "Акроном" точно можно дать время. А там можно и победить. Разные варианты могут быть», — сказал Терехин Чемпионату.

После 6-и туров в РПЛ «Ахмат» занимает последнее 16-е место в таблице с 4 очками в активе. В следующем матче грозненцы сыграют против «Акрона» 31-го августа.