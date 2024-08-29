Латышонок, Дивеев и Тюкавин попали в состав сборной России на товарищеские матчи

«В "Зенит" переходил, чтобы уехать в Европу». Александр Рязанцев — о сочувствии судьям, симпатии к Саутгейту и нелюбви к VAR Эксклюзивное интервью с трехкратным чемпионом России, известным по выступлениям за «Рубин», «Зенит» и «Торпедо» 23/08/2024