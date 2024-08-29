Латышонок, Дивеев и Тюкавин попали в состав сборной России на товарищеские матчи

Состав сборной России:
Вратари: Матвей Сафонов (ПСЖ, Париж), Андрей Лунев («Динамо», Москва), Евгений Латышонок («Зенит», Санкт-Петербург).
Защитники: Вячеслав Караваев («Зенит», Санкт-Петербург), Максим Осипенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба — ЦСКА, Москва), Евгений Морозов, Александр Сильянов (оба — «Локомотив», Москва), Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (оба — «Спартак», Москва), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара).
Полузащитники: Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Илья Самошников, Сергей Пиняев (все — «Локомотив», Москва), Далер Кузяев («Гавр»), Данил Пруцев («Спартак», Москва), Никита Кривцов («Краснодар»), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Андрей Мостовой («Зенит», Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный).
Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Дмитрий Воробьев («Локомотив», Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва).
Напомним, что учебно-тренировочный сбор национальной команды стартует 1-го сентября. Уже 5-го числа сборная России встретится с Вьетнамом, а 7-го сентября сыграет против Таиланда.