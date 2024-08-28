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    «Пари НН» — «Краснодар». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 3-го тура Кубка России «Пари НН» — «Краснодар»

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    «Пари НН» — «Краснодар»
    «Пари НН» и «Краснодар» сыграют между собой в рамках 3-го тура группового этапа Кубка России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Пари НН»

    «Пари НН» находится на последнем месте в группе D, набрав одно очко в двух матчах. За этот отрезок нижегородская команда забила два гола и пропустила пять мячей в свои ворота.

    В стартовом туре подопечные Саши Илича крупно проиграли в гостях «Ахмату» (1:4). В следующем матче «Пари НН» снова отправился на выезд и смог добыть первое очко себе в актив, проиграв ЦСКА в серии пенальти после ничьей в основное время (1:1; 2:4 по пенальти).

    После шестого тура чемпионата России в активе нижегородской команды 6 очков и 10-я строчка в турнирной таблице. В крайнем матче РПЛ «Пари НН» проиграл на выезде «Крыльям Советов» (1:3).

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    «Краснодар»

    «Краснодар» возглавляет группу C, в которой также находятся «Ахмат», ЦСКА и «Пари НН». На счету быков 6 очков с разницей забитых и пропущенных мячей 2:0.

    «Краснодар» обыграл ЦСКА в первом туре благодаря единственному голу Ленини на 52-й минуте (1:0). Исход матча второго тура с «Ахматом» также решил один мяч. Победу подопечным Мурада Мусаева принес автогол Жирова на 87-й минуте — 1:0.

    После шести туров чемпионата России «Краснодар» набрал 12 очков, расположившись на третьем месте в турнирной таблице. В крайнем матче РПЛ «быки» переиграли в гостях московское «Динамо» (1:0).

    Личные встречи

    Команды встречались между собой в 5-м туре текущего сезона РПЛ. Победу со счетом 3:1 отпраздновал «Краснодар».

    Всего в 12-ти очных матчах на счету «быков» 9 побед, «Пари НН» оказался сильнее в 2-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Пари НН» — «Краснодар» с коэффициентом 2.00.

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