28 августа в 3-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют «Пари НН» и «Краснодар». Начало игры — в 17:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Пари НН» — «Краснодар», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Пари НН»

Турнирное положение: Нижегорожцы явно будут сражаться за выживание в РПЛ. По итогам 6 стартовых туров команда занимает 10 место в турнирной таблице.

При этом «Пари НН» в 6 поединках набрал всего 6 очков. Да и пропускает команда в среднем аккурат 2 гола за матч — 12 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда проиграла. «Пари НН» был бит воскресающими «крылышками» (1:3).

До того команда уступила еще и «Краснодару» (1:2). Да и кубковый поединок с ЦСКА завершился досадной неудачей в серии пенальти.

В 5 своих последних матчах «Пари НН» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота на гол больше.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Нижегородцы нынче пребывают не в лучшем расположении духа. Команда проиграла в 2 своих последних матчах.

Матчи с кубанцами для «Пари НН» исторически складываются неудачно. В 7 последних очных поединках нижегородцы уступили сопернику.

Нет сомнений, что нижегородцы постараются дать бой краснодарцам. Причем в двух последних очных поединках команда проигрывала с разницей в один мяч.

«Краснодар»

Турнирное положение: Краснодарцы стартовали в РПЛ вполне себе прилично. По итогам первых 6 туров команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Краснодар» откровенно слабо выглядят в плане реализации. В 6 матчах чемпионата команда наколотила всего 6 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре РПЛ краснодарцы добыли три очка. Кубанцы минимально переиграли «Динамо».

До того команда переиграла «Пари НН» (2:1). Да и в Кубке страны краснодарцы добыли викторию над «Ахматом» (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Краснодар» победил 4 раза. В этих матчах игроки команды забили 6 мячей при 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе кубанцы выглядят весьма монолитно. Правда, все 4 последних виктории вышли минимальными.

При этом «Краснодар» нынче находится на 1 месте в своей группе Кубка страны. В двух первых турах команда набрала 6 зачетных баллов.

А вот тылы краснодарцев надежны. В двух первых матчах группового этапа Кубка России команда не пропустила ни разу.

И уж точно команда предстанет в несколько видоизмененном составе. Но даже при такой диспозиции гости намерены продолжить свой победный ход.

Статистика для ставок

Нижегородцы не побеждали в 3 своих последних матчах

«Пари НН» в 7 последних очных поединках неизменно проигрывал кубанцам

«Краснодар» победил в 4 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 3.76.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.02 и 1.82.

Прогноз: Краснодарцы явно сильнее соперника, и наверняка будут активно атаковать.

«Пари НН» не побеждал в трех своих последних матчах, да и с краснодарцами команда традиционно играет неудачно .

Ставка: Победа «Краснодара» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.02