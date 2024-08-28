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    Нижегородцы традиционно уступят «быкам»

    Пари НН — Краснодар: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Пари НН» — «Краснодар»
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    Николай Калинский
    28 августа в 3-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют «Пари НН» и «Краснодар». Начало игры — в 17:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Пари НН» — «Краснодар», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа C 28 Августа 2024 года

    Пари НН

  • Нижний Новгород
    •  Пари НН 17:15 Краснодар

    Краснодар

  • Краснодар
    •

    «Пари НН»

    Турнирное положение: Нижегорожцы явно будут сражаться за выживание в РПЛ. По итогам 6 стартовых туров команда занимает 10 место в турнирной таблице.

    При этом «Пари НН» в 6 поединках набрал всего 6 очков. Да и пропускает команда в среднем аккурат 2 гола за матч — 12 мячей.

    Пари НН — Краснодар: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда проиграла. «Пари НН» был бит воскресающими «крылышками» (1:3).

    До того команда уступила еще и «Краснодару» (1:2). Да и кубковый поединок с ЦСКА завершился досадной неудачей в серии пенальти.

    В 5 своих последних матчах «Пари НН» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота на гол больше.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Нижегородцы нынче пребывают не в лучшем расположении духа. Команда проиграла в 2 своих последних матчах.

    Матчи с кубанцами для «Пари НН» исторически складываются неудачно. В 7 последних очных поединках нижегородцы уступили сопернику.

    Нет сомнений, что нижегородцы постараются дать бой краснодарцам. Причем в двух последних очных поединках команда проигрывала с разницей в один мяч.

    «Краснодар»

    Турнирное положение: Краснодарцы стартовали в РПЛ вполне себе прилично. По итогам первых 6 туров команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем «Краснодар» откровенно слабо выглядят в плане реализации. В 6 матчах чемпионата команда наколотила всего 6 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в минувшем туре РПЛ краснодарцы добыли три очка. Кубанцы минимально переиграли «Динамо».

    До того команда переиграла «Пари НН» (2:1). Да и в Кубке страны краснодарцы добыли викторию над «Ахматом» (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Краснодар» победил 4 раза. В этих матчах игроки команды забили 6 мячей при 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе кубанцы выглядят весьма монолитно. Правда, все 4 последних виктории вышли минимальными.

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    При этом «Краснодар» нынче находится на 1 месте в своей группе Кубка страны. В двух первых турах команда набрала 6 зачетных баллов.

    А вот тылы краснодарцев надежны. В двух первых матчах группового этапа Кубка России команда не пропустила ни разу.

    И уж точно команда предстанет в несколько видоизмененном составе. Но даже при такой диспозиции гости намерены продолжить свой победный ход.

    Статистика для ставок

    • Нижегородцы не побеждали в 3 своих последних матчах

    • «Пари НН» в 7 последних очных поединках неизменно проигрывал кубанцам

    • «Краснодар» победил в 4 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 3.76.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.02 и 1.82.

    Прогноз: Краснодарцы явно сильнее соперника, и наверняка будут активно атаковать.

    «Пари НН» не побеждал в трех своих последних матчах, да и с краснодарцами команда традиционно играет неудачно.

    Ставка: Победа «Краснодара» за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.02

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    «Пари НН» — «Краснодар»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 28.08.2024. Прогнозы на футбол. Нижегородцы традиционно уступят «быкам»
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