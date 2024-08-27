«Наполи» договорился с «Челси» о переходе Лукаку

Ромелу Лукаку Фото: globallookpress.com
По информации журналиста Фабрицио Романо, клубы уже согласовали условия сделки и подготовили соответствующие документы.
«Наполи» заплатит за Лукаку 30 миллионов евро. Кроме того, предусмотрены бонусы.
Контракт бельгийского футболиста с неаполитанским клубом будет рассчитан до июня 2027 года.
В прошлом сезоне Лукаку играл на правах аренды за «Рому». Кроме того, в Италии он известен по выступлениям за миланский «Интер».
Transfermarkt оценивает стоимость Лукаку в 30 миллионов евро.