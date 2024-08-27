«Наполи» договорился с «Челси» о переходе Лукаку

вскоре объявит о переходе нападающего «Челси»

По информации журналиста Фабрицио Романо, клубы уже согласовали условия сделки и подготовили соответствующие документы.

«Наполи» заплатит за Лукаку 30 миллионов евро. Кроме того, предусмотрены бонусы.

Контракт бельгийского футболиста с неаполитанским клубом будет рассчитан до июня 2027 года.

В прошлом сезоне Лукаку играл на правах аренды за «Рому». Кроме того, в Италии он известен по выступлениям за миланский «Интер».

Transfermarkt оценивает стоимость Лукаку в 30 миллионов евро.