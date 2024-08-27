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    «Наполи» договорился с «Челси» о переходе Лукаку

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    «Наполи» вскоре объявит о переходе нападающего «Челси» Ромелу Лукаку.

    Ромелу Лукаку
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    Ромелу Лукаку

    По информации журналиста Фабрицио Романо, клубы уже согласовали условия сделки и подготовили соответствующие документы.

    «Наполи» заплатит за Лукаку 30 миллионов евро. Кроме того, предусмотрены бонусы.

    Контракт бельгийского футболиста с неаполитанским клубом будет рассчитан до июня 2027 года.

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    • В прошлом сезоне Лукаку играл на правах аренды за «Рому». Кроме того, в Италии он известен по выступлениям за миланский «Интер».

    Transfermarkt оценивает стоимость Лукаку в 30 миллионов евро.

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