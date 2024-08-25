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    Батраков выйдет в стартовом составе «Локомотива» на матч РПЛ с «Ростовом»

    «Локомотив» — «Ростов»: составы, коэффициенты, прогноз

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    «Локомотив» и «Ростов» опубликовали стартовые составы на матч 6-го тура российской Премьер-лиги.

    Алексей Батраков — игрок «Локомотива»
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    Алексей Батраков — игрок «Локомотива»

    «Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Морозов, Ньямси, Ненахов, Баринов, Карпукас, Батраков, Тикнизян, Самошников, Воробьёв.

    «Ростов»: Одоевский, Осипенко, Лангович, Вахания, Сако, Сутормин, Кучаев, Глебов, Саравия, Роналдо, Комличенко.

  • «Локомотив» — «Ростов». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 6-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов»
  • Сегодня

    • Напомним, что матч между этими командами состоится сегодня, 25-го августа в 20:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 5-и туров «Локомотив» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 12-ю очками в активе. «Ростов» — на 8-й строчке (8 баллов).

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