ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Локомотив» — «Ростов». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 6-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив Ростов
    Вся лентаСамое главное
    Джеймс ХагенсДрафт НХЛ 2025: Хагенс, Миса и другие звезды завтрашнего дня Нуралы Алип — защитник «Зенита» «Зенит» едва не проиграл «Спартаку». Латышонок вновь спас питерцев Виктор ОсимхенНа флажке. Осимхен, Стерлинг, Кьеза и еще 27 игроков, которым нужен трансфер до закрытия окна
    Все новости спорта
    Максим Ненахов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Максим Ненахов
    «Локомотив» и «Ростов» сыграют между собой в рамках заключительного матча 6-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Локомотив»

    «Локомотив» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, записав на свой счет 12 очков в 5-ти матчах. «Железнодорожники» одержали четыре победы и один раз проиграли, забив 12 голов и пропустив 5 раз в свои ворота.

    После поражения от «Динамо» во втором туре РПЛ «Локомотив» выдал пятиматчевую победную серию в чемпионате и Кубке России. В трех крайних турах РПЛ подопечные Михаила Галактионова не пропустили ни одного мяча, обыграв «Ахмат» (5:0), махачкалинское «Динамо» (2:0) и ЦСКА (1:0).

    «Ростов»

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    У «Ростова» 8 очков в 5-ти матчах — две победы, две ничьи и поражение. Подопечные Валерия Карпина находятся на восьмом месте в турнирной таблице. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 7:9.

    В прошлом туре «Ростов» совершил камбэк в матче с «Оренбургом», отыгравшись со счета 0:2. «Жёлто-синие» трижды поразили ворота соперника после перерыва благодаря дублю Комличенко и победному мячу Роналдо на 94-й минуте.

    До этого «Ростов» дома разошелся миром с «Рубином» (1:1), а еще ранее крупно проиграл в гостях «Зениту» (0:5).

    Личные встречи

    Команды уже встречались между собой в текущем сезоне в рамках первого тура Кубка России. «Локомотив» у себя дома обыграл соперника с минимальным счетом (1:0).

    Всего в 10-ти последних матчах на счету московской команды 5 побед, «Ростов» оказался сильнее в 4-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Локомотив» — «Ростов» с коэффициентом 2.75.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.91
  • Экспресс дня 25 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Динамо — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реал — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Локомотив — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Атлетико — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Наполи — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры