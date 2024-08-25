«Локомотив» и «Ростов» сыграют между собой в рамках заключительного матча 6-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Локомотив»

«Локомотив» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, записав на свой счет 12 очков в 5-ти матчах. «Железнодорожники» одержали четыре победы и один раз проиграли, забив 12 голов и пропустив 5 раз в свои ворота.

После поражения от «Динамо» во втором туре РПЛ «Локомотив» выдал пятиматчевую победную серию в чемпионате и Кубке России. В трех крайних турах РПЛ подопечные Михаила Галактионова не пропустили ни одного мяча, обыграв «Ахмат» (5:0), махачкалинское «Динамо» (2:0) и ЦСКА (1:0).

«Ростов»

У «Ростова» 8 очков в 5-ти матчах — две победы, две ничьи и поражение. Подопечные Валерия Карпина находятся на восьмом месте в турнирной таблице. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 7:9.

В прошлом туре «Ростов» совершил камбэк в матче с «Оренбургом», отыгравшись со счета 0:2. «Жёлто-синие» трижды поразили ворота соперника после перерыва благодаря дублю Комличенко и победному мячу Роналдо на 94-й минуте.

До этого «Ростов» дома разошелся миром с «Рубином» (1:1), а еще ранее крупно проиграл в гостях «Зениту» (0:5).

Личные встречи

Команды уже встречались между собой в текущем сезоне в рамках первого тура Кубка России. «Локомотив» у себя дома обыграл соперника с минимальным счетом (1:0).

Всего в 10-ти последних матчах на счету московской команды 5 побед, «Ростов» оказался сильнее в 4-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Локомотив» — «Ростов» с коэффициентом 2.75.