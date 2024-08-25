25 августа в рамках 6-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Локомотив» и «Ростов». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Ростов», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Локомотив»

Турнирное положение: Старт для «железнодорожников» выдался практически идеальным. «Локомотив» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 12-ю очками в копилке, отставая от 1-й позиции лишь на 1 балл.

К тому же, на своем поле москвичи пока что действуют без осечек. Команда набрала максимальные 6 очков дома.

Последние матчи: В прошедшей туре РПЛ «Локомотив» обыграл ЦСКА со счетом 1:0, Наир Тикнизян забил решающий гол на 90-й минуте. До этого команда одолела «Оренбург» (3:2).

У «Локомотива» продолжается победная серия, которая насчитывает 5 матчей подряд. За этот период команда забила 12 голов, пропустив при этом только 2 раза.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Состояние команды: «Локомотив» проводит шикарный отрезок на старте — минимум пропущенных голов при большом количестве забитых. «Железнодорожники» занимают 2-е место в лиге по результативности, уступая по этому показателю лишь «Зениту».

К тому же, руководство «Локомотива» сделало хороший трансфер этим летом. Нападающий команды Дмитрий Воробьев забил 3 гола и сделал голевую передачу в 5-и встречах РПЛ нынешнего сезона.

«Ростов»

Турнирное положение: Команда считается очень крепким середняком в РПЛ, которая может обыграть любого соперника. После 5-и туров «Ростов» занимает 7-е место в таблице РПЛ с 8-ю очками в активе.

Подопечные Валерия Карпина провели не так много матчей на чужом поле в нынешнем сезоне, но уже успели зацепить 3 очка, но встреча против «Зенита» была сущим кошмаром.

Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ «Ростов» обыграл «Оренбург» со счетом 3:2, забив победный гол на 90+4-й минуте. Матчем ранее команда одолела «Химок» (3:1) в Кубке России.

У «Ростова» продолжается беспроигрышная серия из 3-х матчей, команда дважды победила и однажды сыграла вничью. За этот период у «Ростова» 7 голов при 4-х пропущенных.

Не сыграют: Алексей Миронов и Мохаммад Мохеби (у обоих — травмы).

Состояние команды: Во всех встречах нынешнего сезона, кроме матча против «Зенита» (0:5), «Ростов» выглядел довольно мощно и ни в чем не уступал своим соперникам.

Стоит отметить нападающего команды Роналдо, который еще во 2-й половине прошлого сезона показывал отличные результаты. За все время выступления в «Ростове» форвард провел 21 матч во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 3 голевые передачи.

Статистика для ставок

«Ростов» не проигрывает на протяжении 3-х последних матчей

У «Локомотива» продолжается победная серия, которая насчитывает уже 5 матчей подряд

В последних 3-х очных встречах «Локомотив» непременно побеждал «Ростов» (общий счет — 5:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.97. Ничья оценена в 3.75, а победа «Ростова» — в 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.70 и 2.15.

Прогноз: Можно предположить, что «Ростов» не сможет противостоять «Локомотиву», который поймал кураж и крушит одного соперника за другим.

Ставка: Победа «Локомотива» с форой (-1) за 2.75.

Прогноз: Во 2-м тайме команды должны забить парочку голов. Матч вполне может получится результативным.

Ставка: Тотал 1.5 больше во 2-м тайме за 1.87.