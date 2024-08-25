«Крылья Советов» — «Пари НН»: счет матча 3:1, обзор голов

одержали волевую победу над(3:1) в матче 6-го тура российской Премьер-лиги.

Первый гол в этом матче забили нижегородцы на 57-й минуте. Полузащитник команды Хуан Босельи пробил точно под перекладину с острого угла — 1:0.

«Крыльям» удалось сравнять счет на 71-й минуте. Отличился защитник Томас Гальдамес. Спустя всего 5 минут тот же Гальдамес оформил дубль.

Уже на 90-й минуте «Крылья Советов» забили 3-й гол. Полузащитник Франко Ороско перехватил мяч и отправил его в левый угол — 3:1.

Футбол. Россия. Премьер-лига Крылья Советов — Пари НН 3:1 Голы: 0:1 Хуан Мануэль Боселли (57'), 1:1 Galdames T. (71'), 2:1 Galdames T. (76'), 3:1 Orozco F. (90') Крылья Советов: Иван Ломаев, Николай Рассказов, Роман Евгеньев, Александр Солдатенков, Фернандо Костанца, Сергей Бабкин, Роман Ежов, Дмитрий Цыпченко, Владислав Шитов, Galdames T., Orozco F. Пари НН: Никита Медведев, Виктор Александров, Кирилл Гоцук, Станислав Магкеев, Маттео Стаматов, Николай Калинский, Никита Ермаков, Александр Эктов, Зе Турбо, Хуан Мануэль Боселли, Ticic L. Предупреждения: Виктор Александров (52'), Фернандо Костанца (56'), Александр Трошечкин (84')

После этого матча «Крылья Советов» занимают 9-е место в таблице РПЛ с 6-ю очками в активе. «Пари НН» — на 10-й позиции с тем же количеством баллов.