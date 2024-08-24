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    Эрлинг Холанн, Бернарду Силва и Кевин де БрёйнеАПЛ. «МЮ» уступил «Брайтону», «Ман Сити» разгромил «Ипсвич», а «Арсенал» встретится с «Астон Виллой»
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    Хет-трик Холанна помог «Манчестер Сити» победить «Ипсвич»

    «Манчестер Сити» — «Ипсвич»: счет матча 4:1, обзор голов

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    В мате второго тура АПЛ «Манчестер Сити» в родных стенах переиграл «Ипсвич» со счетом 4:1.

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    На гол Сэмми Шмодикса хозяева смогли ответить точными ударами Кевина Де Брейне и Эрлинга Холанна, который оформил хет-трик.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Сити — Ипсвич Таун 4:1
    Голы: 0:1 Самуэл Смодикс (7'), 1:1 Эрлинг Холанд (пенальти) (12'), 2:1 Кевин Де Брёйне (14'), 3:1 Эрлинг Холанд (16'), 4:1 Эрлинг Холанд (88') Манчестер Сити: Эдерсон, Мануэль Аканджи, Рубен Диаш, Йошко Гвардиол, Рико Льюис, Матео Ковачич (Джон Стоунс, 50'), Бернарду Силва, Кевин Де Брёйне (Матеус Нунес, 90'), Жереми Доку (Джек Грилиш, 71'), Эрлинг Холанд (Джеймс Макати, 90'), Savinho Ипсвич Таун: Арьянет Мурич, Лейф Дэвис, Джейкоб Гривз, Люк Вулфенден, Аксель Туанзебе (Джордж Эдмундсон, 89'), Бенджамин Джонсон, Самуэл Смодикс (Маркус Харнесс, 72'), Массимо Луонго (Джек Тейлор, 72'), Сэми Морси, Омари Хатчинсон (Конор Чаплин, 89'), Лиам Дилап (Ali Al-Hamadi, 83') Предупреждения: Сэми Морси (36'), Самуэл Смодикс (55'), Рубен Диаш (59'), Ali Al-Hamadi (90 + 4'), Джек Грилиш (90 + 5')

    «Манчестер Сити» смог набрать шесть очков и идет первым в турнирной таблице. У «Ипсвича» нет зачетных баллов.

    Календарь и таблица АПЛ

    В другом матче «Вест Хэм» на выезд разобрался с «Кристал Пэлас» с результатом 2:0.

    Авторами забитых мячей стали Томаш Соучек и Джаррод Боуэн.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Кристал Пэлас — Вест Хэм 0:2
    Голы: 0:1 Tomas Soucek (67'), 0:2 Джаррод Боуэн (72') Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Крис Ричардс (Джеффри Шлупп, 82'), Марк Гехи, Шади Риад, Даниэль Муньос, Тайрик Митчелл, Адам Уортон, Хефферсон Лерма (Даити Камада, 63'), Эберечи Эзе, Одсонн Эдуард (Исмаила Сарр, 71'), Жан-Филипп Матета Вест Хэм: Альфонс Ареола, Эмерсон (Аарон Крессвел, 89'), Макс Килман, Константинос Мавропанос, Владимир Цоуфаль (Аарон Ван-Биссака, 62'), Майкл Антонио (Никлас Фуллкруг, 62'), Мохаммед Кудус (Жан-Клер Тодибо, 89'), Лукас Пакета, Родригес Гидо, Джаррод Боуэн, Tomas Soucek (Эдсон Альварес, 78') Предупреждения: Хефферсон Лерма (55'), Tomas Soucek (63')

    «Вест Хэм» набрал первые три очка и поднялся на седьмое место. У «Кристал Пэлас» нет очков.

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