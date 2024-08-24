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    Тренер «Ахмата»: Рад, что ребята проявили характер и перевернули игру

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    Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев оценил игру своей команды в матче 6-го тура российской Премьер-лиги против «Химок» (3:3).

    Магомед Адиев — главный тренер «Ахмата»
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    Магомед Адиев — главный тренер «Ахмата»

    «Тяжёлая игра. Мы проигрывали 0:2, но не думаю, что счёт должен был быть таким. У нас были определённые моменты, но на протяжении уже которого тура мяч не идёт в ворота.

    Рад, что ребята проявили характер, перевернули игру. Жаль, что чуть‑чуть не додержали», — сказал Адиев в эфире «Матч ТВ».

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    • После этого матча «Ахмат» занимает предпоследнее 15-е место в таблице РПЛ с 4 баллами в активе. В следующей встрече грозненцы сыграют 27-го августа против ЦСКА в рамках Кубка России.

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