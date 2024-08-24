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    «Ахмат» и «Химки» забили шесть мячей на двоих, сыграв вничью

    «Ахмат» — «Химки»: счет матча 3:3, обзор голов

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    В матче шестого тура чемпионата России «Ахмат» и «Химки» сыграли вничью 3:3.

    «Ахмат»
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    «Ахмат»

    На голы Резиуана Мирзова, Александра Руденко и Антона Заболотного гости ответили точными ударами Александра Жирова, Фелиппе и Лукаса Ловата.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ахмат — Химки 3:3
    Голы: 0:1 Резиуан Мирзов (31'), 0:2 Александр Руденко (67'), 1:2 Александр Жиров (73'), 2:2 Felippe (76'), 3:2 Лукас Ловат (90+3'), 3:3 Антон Заболотный (90+8') Ахмат: Гиорги Шелия, Арсен Адамов, Александр Жиров, Надер Гандри, Дарко Тодорович, Мирослав Богосавац, Камило, Антон Швец, Бернард Бериша, Silva Lima I., Felippe Химки: Игорь Обухов, Ориньо, Хетаг Хосонов, Лукас Вера, Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов, Антон Заболотный, Filin A., Farina E., Fernandez D., Abdullahi S. Предупреждения: Farina E. (25'), Александр Жиров (31')

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    После этой игры в активе «Ахмата» стало четыре очка. «Химки» набрали шесть очков.

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