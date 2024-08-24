«Ахмат» — «Химки»: счет матча 3:3, обзор голов

На голы Резиуана Мирзова, Александра Руденко и Антона Заболотного гости ответили точными ударами Александра Жирова, Фелиппе и Лукаса Ловата.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Ахмат — Химки 3:3
Голы: 0:1 Резиуан Мирзов (31'), 0:2 Александр Руденко (67'), 1:2 Александр Жиров (73'), 2:2 Felippe (76'), 3:2 Лукас Ловат (90+3'), 3:3 Антон Заболотный (90+8') Ахмат: Гиорги Шелия, Арсен Адамов, Александр Жиров, Надер Гандри, Дарко Тодорович, Мирослав Богосавац, Камило, Антон Швец, Бернард Бериша, Silva Lima I., Felippe Химки: Игорь Обухов, Ориньо, Хетаг Хосонов, Лукас Вера, Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов, Антон Заболотный, Filin A., Farina E., Fernandez D., Abdullahi S. Предупреждения: Farina E. (25'), Александр Жиров (31')
После этой игры в активе «Ахмата» стало четыре очка. «Химки» набрали шесть очков.