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    Нойер о завершении карьеры в сборной: Этот день должен был когда-то наступить

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    Голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер высказался о своем решении завершить карьеру в национальной команде.

    Мануэль Нойер
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    Мануэль Нойер

    «Этот день должен был когда-то наступить. Сегодня завершается моя карьера в сборной Германии. Все, кто со мной знаком, знают, что это решение далось мне нелегко. Я дебютировал более 15 лет назад в матче против ОАЭ — тогда я очень волновался.

    У нас было много взлетов и падений. Главным событием, безусловно, стала победа на чемпионате мира в Бразилии. Оглядываясь сегодня назад, я очень горжусь и благодарен за то, что делил поле вместе с товарищами по команде и был капитаном на протяжении 7 лет. Завершением моей карьеры стало то, что я смог восстановиться после травмы и сыграть на домашнем Евро.

    Хочу поблагодарить всех сотрудников Немецкого футбольного союза, в особенности тренеров вратарей — мы были одной семьей. А также моих партнеров по команде, с которыми мне было очень весело играть и тренироваться. Отдельное спасибо болельщикам за то, что всегда поддерживали. Я был рад носить футболку сборной Германии. Большое спасибо», — сказал Нойер Bayern&Germany.

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    • Напомним, что голкипер дебютировал за сборную Германии в 2009-м году. С тех пор Нойер провел за национальную команду 124 матча.

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