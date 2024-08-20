Корнеев раскритиковал трансферную политику «Краснодара»

Бывший спортивный директор «Зенита»поделился мнением о трансферах

«Почему критика? Я просто говорю о том, что я вижу. Если Ленини продавали целый год и не знали, куда его деть...[а потом его продлевают].

Баши, Мозес, Виктор Са — все одинаковые. Баши, может, чуть посмышленее. Но приблизительно это один и тот же типаж игроков, которые не делают разницу. Да, они быстрые, но когда нет зон, в которые можно бежать, мы видим то, что мы видим.

Мне непонятны процессы спортивного блока, вот и все. Они берут и платят очередные семь-восемь миллионов за игрока, который не лучше Кайо.

Диего Коста не лучше Кайо. Ну чем он лучше? Я не вижу, чем. Это не какая-то сверхкритика. Мне просто непонятно то, что они делают.

Трансфер Джованни Гонсалеса из "Мальорки" не непонятен», — сказал Корнеев в эфире YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Календарь и таблица РПЛ

«Краснодар» занимает пятое место в таблице РПЛ после пяти туров.