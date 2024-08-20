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    Корнеев раскритиковал трансферную политику «Краснодара»

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    Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев поделился мнением о трансферах «Краснодара».

    Игорь Корнеев
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    Игорь Корнеев

    «Почему критика? Я просто говорю о том, что я вижу. Если Ленини продавали целый год и не знали, куда его деть...[а потом его продлевают].

    Баши, Мозес, Виктор Са — все одинаковые. Баши, может, чуть посмышленее. Но приблизительно это один и тот же типаж игроков, которые не делают разницу. Да, они быстрые, но когда нет зон, в которые можно бежать, мы видим то, что мы видим.

    Мне непонятны процессы спортивного блока, вот и все. Они берут и платят очередные семь-восемь миллионов за игрока, который не лучше Кайо.

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    • Диего Коста не лучше Кайо. Ну чем он лучше? Я не вижу, чем. Это не какая-то сверхкритика. Мне просто непонятно то, что они делают.

    Трансфер Джованни Гонсалеса из "Мальорки" не непонятен», — сказал Корнеев в эфире YouTube-канала «Это футбол, брат!».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Краснодар» занимает пятое место в таблице РПЛ после пяти туров.

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