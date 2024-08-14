Форвардом «Лилля» интересуются ЦСКА и «Краснодар»

Ненад Асанович, агент нападающего «Лилля»прокомментировал интерес к своему подопечному со стороны российских топ-клубов.

«Мне звонили многие клубы из России, но сейчас я не буду говорить о конкретных. Не думаю, что сейчас время говорить о трансфере. Мы с Андреем Иличем не можем говорить об этом, пока "Лилль" не решит, останется ли Андрей.

Его желание, как и мое, его агента, заключается в том, чтобы Илич остался и попытался доказать, почему клуб выбрал именно его», — сказал Асанович «СЭ».

Илич стал игроком «Лилля» в феврале 2024 года. За это время он сыграл за «догов» всего три матча. На портале Transfermarkt серба оценивают в 3 млн евро.