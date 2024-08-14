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    Форвардом «Лилля» интересуются ЦСКА и «Краснодар»

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    Ненад Асанович, агент нападающего «Лилля» Андрея Илича прокомментировал интерес к своему подопечному со стороны российских топ-клубов.

    Андрей Илич
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    Андрей Илич

    «Мне звонили многие клубы из России, но сейчас я не буду говорить о конкретных. Не думаю, что сейчас время говорить о трансфере. Мы с Андреем Иличем не можем говорить об этом, пока "Лилль" не решит, останется ли Андрей.

    Его желание, как и мое, его агента, заключается в том, чтобы Илич остался и попытался доказать, почему клуб выбрал именно его», — сказал Асанович «СЭ».

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    • Илич стал игроком «Лилля» в феврале 2024 года. За это время он сыграл за «догов» всего три матча. На портале Transfermarkt серба оценивают в 3 млн евро.

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