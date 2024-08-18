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    В сборной Германии рассказали о будущем Нойера в национальной команде

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    Спортивный директор Немецкого футбольного союза Руди Феллер ответил на вопрос о том, будет ли голкипер Мануэль Нойер продолжать выступать за сборную Германии.

    Мануэль Нойер
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    Мануэль Нойер

    «Безусловно, решение относительно (будущего) Мануэля будет принято до оглашения состава, которое состоится на следующей неделе (объявление состава сборной Германии перед сентябрьскими играми Лиги наций).

    Он заслуживает того, чтобы первым объявить о том, что будет дальше», — приводит слова Феллера журналист Флориан Плеттенберг.

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    • Напомним, что 38-летний голкипер выступает за сборную Германии с 2009-го года. Нойер принял участие в 124-х матчах национальной команды во всех турнирах.

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