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    Личка: Думаю, «Крыльям Советов» не стоит увольнять Осинькина

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    Наставник «Динамо» Марцел Личка выразил мнение, что «Крыльям Советов» не стоит увольнять Игоря Осинькина.

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    Ранее в 5-м туре РПЛ бело-голубые одолели самарский клуб со счетом 1:0.

    «Крылья» неудачно стартовали в этом сезоне, потерпев четыре поражения в 5 матчах чемпионата России, а также проиграв две игры из двух в Кубке страны.

    «Игорь — отличный тренер, который хорошо работает с молодыми игроками. За время, что я работаю в России, сколько уже прошло молодых хороших футболистов через него в Самаре. "Крылья" зарабатывали приличные деньги, когда эти игроки уходили в "Локомотив" и "Зенит". Игорь три-четыре года подряд показывает, что он хороший тренер. Тяжело, когда главных игроков команды забирают, а другие молодые футболисты, которых ты можешь натренировать, не приходят.

    Думаю, не надо менять тренера в начале сезона, когда не получается так, как все хотят. Нужно дать время, чтобы футболисты-новички адаптировались к РПЛ. Если футболист приходит из Латинской Америки, ему нужно время сжиться с культурой и футболом в России. Это не придёт за 14 дней», — цитирует Личку «Чемпионат».

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