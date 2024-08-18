«Краснодар» — «Пари НН»: счет матча 2:1 (0:1), обзор голов

Давид Мозес Кобнан Фото: globallookpress.com
На 36-й минуте с передачи болгарского защитника Матео Стаматова счет в матче открыл Хуан Мануэль Бозелли.
Только на 76-й минуте «быки» смогли сравнять счет после точного удара нигерийца Давида Мозеса Кобнана, ему ассистировал Эдуард Сперцян.
А через три минуты полузащитник принес победу «Краснодару», замкнув передачу Джона Кордобы.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар — Пари НН 2:1
Голы: 0:1 Хуан Мануэль Боселли (36'), 1:1 Мозес Кобнан (76'), 2:1 Мозес Кобнан (80') Краснодар: Станислав Агкацев, Витор Тормена, Лукас Оласа, Сергей Петров, Кевин Ленини, Кевин Кастаньо, Эдуард Сперцян, Диего Силва, Джон Кордоба, Виктор Са, Joao Batxi Пари НН: Никита Медведев, Виктор Александров, Кирилл Гоцук, Никита Каккоев, Маттео Стаматов, Николай Калинский, Никита Ермаков, Александр Эктов, Хуан Мануэль Боселли, Ticic L., Ozegovic O. Предупреждения: Joao Batxi (53'), Николай Калинский (85')
В шестом туре «Краснодар» отправится в гости к «Динамо», а «Пари НН» к «Крыльям Советов».