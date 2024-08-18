ОконченКраснодар — Пари НН 2:1Онлайн
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    «Краснодар» вырвал победу у «Пари НН»

    «Краснодар» — «Пари НН»: счет матча 2:1 (0:1), обзор голов

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    В матче 5-го тура РПЛ «Краснодар» одержал волевую победу над «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:1.

    Давид Мозес Кобнан
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    Давид Мозес Кобнан

    На 36-й минуте с передачи болгарского защитника Матео Стаматова счет в матче открыл Хуан Мануэль Бозелли.

    Только на 76-й минуте «быки» смогли сравнять счет после точного удара нигерийца Давида Мозеса Кобнана, ему ассистировал Эдуард Сперцян.

    А через три минуты полузащитник принес победу «Краснодару», замкнув передачу Джона Кордобы.

    Календарь и таблица РПЛ

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Краснодар — Пари НН 2:1
    Голы: 0:1 Хуан Мануэль Боселли (36'), 1:1 Мозес Кобнан (76'), 2:1 Мозес Кобнан (80') Краснодар: Станислав Агкацев, Витор Тормена, Лукас Оласа, Сергей Петров, Кевин Ленини, Кевин Кастаньо, Эдуард Сперцян, Диего Силва, Джон Кордоба, Виктор Са, Joao Batxi Пари НН: Никита Медведев, Виктор Александров, Кирилл Гоцук, Никита Каккоев, Маттео Стаматов, Николай Калинский, Никита Ермаков, Александр Эктов, Хуан Мануэль Боселли, Ticic L., Ozegovic O. Предупреждения: Joao Batxi (53'), Николай Калинский (85')

    В шестом туре «Краснодар» отправится в гости к «Динамо», а «Пари НН» к «Крыльям Советов».

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