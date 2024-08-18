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    Булыкин о «Крыльях»: Чтобы переломить невезение, нужно стараться и выиграть

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    Экс-нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин оценил игру «Крыльев Советов» на старте нынешнего сезона.

    Игорь Осинькин — главный тренер «Крыльев Советов»
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    Игорь Осинькин — главный тренер «Крыльев Советов»

    «Если бы "Крылья" забивали свои моменты, они бы показывали хорошие результаты. У них был прекрасный момент, когда Лунёв ошибся на выходе и можно было забивать. Никто не знает, как бы развернулась игра, если бы "Крылья" забили.

    Два футболиста "Динамо" сделали гол в окружении пяти защитников — это говорит о невезении "Крыльев". Чтобы переломить невезение, нужно стараться и выиграть, чтобы почувствовать уверенность.

    Что со "Спартаком", что с "Динамо" "Крылья Советов" играли хорошо и могли забивать. Из-за того, что команда не забивает, всё складывается по-другому. Счёт 0:3 со "Спартаком" больше случайный, чем заслуженный», — сказал Булыкин Чемпионату.

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