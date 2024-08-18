Булыкин о «Крыльях»: Чтобы переломить невезение, нужно стараться и выиграть

Экс-нападающийоценил игруна старте нынешнего сезона.

«Если бы "Крылья" забивали свои моменты, они бы показывали хорошие результаты. У них был прекрасный момент, когда Лунёв ошибся на выходе и можно было забивать. Никто не знает, как бы развернулась игра, если бы "Крылья" забили.

Два футболиста "Динамо" сделали гол в окружении пяти защитников — это говорит о невезении "Крыльев". Чтобы переломить невезение, нужно стараться и выиграть, чтобы почувствовать уверенность.

Что со "Спартаком", что с "Динамо" "Крылья Советов" играли хорошо и могли забивать. Из-за того, что команда не забивает, всё складывается по-другому. Счёт 0:3 со "Спартаком" больше случайный, чем заслуженный», — сказал Булыкин Чемпионату.

Напомним, что вчера, 17-го августа «Крылья Советов» проиграли «Динамо» со счетом 0:1. После этого матча самарцы занимают 13-е место в таблице РПЛ с 3 очками в активе.