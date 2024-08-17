2-й таймДинамо — Крылья СоветовОнлайн
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    Константин Тюкавин«Динамо» — «Крылья Советов». Онлайн
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    Гол Бителло обеспечил «Динамо» победу над «Крыльями Советов»

    «Динамо» — «Крылья Советов»: счет матча 1:0, обзор гола

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    «Динамо» обыграло «Крыльев Советов» (1:0) в матче 5-го тура российской Премьер-лиги.

    Бителло — игрок «Динамо»
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    Бителло — игрок «Динамо»

    Единственный гол в этом матче забил полузащитник команды Бителло на 75-й минуте с передачи Константина Тюкавина. Игрок с разворота пробил из-под защитника, поймав голкипера соперника на противоходе.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Динамо — Крылья Советов 1:0
    Гол: 1:0 Битело (75') Динамо: Фабиан Бальбуэна, Милан Майсторович, Диего Лаксальт, Элазар Даса, Луис Чавес, Хорхе Карраскаль, Битело, Муми Нгамал, Даниил Фомин, Константин Тюкавин, Lunev A. Крылья Советов: Иван Ломаев, Николай Рассказов, Роман Евгеньев, Александр Солдатенков, Максим Витюгов, Сергей Бабкин, Роман Ежов, Иван Олейников, Владислав Шитов, Galdames T., Orozco F. Предупреждения: Даниил Фомин (32'), Максим Витюгов (51'), Элазар Даса (83')

    После этого матча «Динамо» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 12-ю очками в активе, а «Крылья Советов» располагается на 13-й позиции (3 балла).

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