«Динамо» — «Крылья Советов»: счет матча 1:0, обзор гола

обыграло(1:0) в матче 5-го тура российской Премьер-лиги.

Единственный гол в этом матче забил полузащитник команды Бителло на 75-й минуте с передачи Константина Тюкавина. Игрок с разворота пробил из-под защитника, поймав голкипера соперника на противоходе.

Футбол. Россия. Премьер-лига Динамо — Крылья Советов 1:0 Гол: 1:0 Битело (75') Динамо: Фабиан Бальбуэна, Милан Майсторович, Диего Лаксальт, Элазар Даса, Луис Чавес, Хорхе Карраскаль, Битело, Муми Нгамал, Даниил Фомин, Константин Тюкавин, Lunev A. Крылья Советов: Иван Ломаев, Николай Рассказов, Роман Евгеньев, Александр Солдатенков, Максим Витюгов, Сергей Бабкин, Роман Ежов, Иван Олейников, Владислав Шитов, Galdames T., Orozco F. Предупреждения: Даниил Фомин (32'), Максим Витюгов (51'), Элазар Даса (83')

После этого матча «Динамо» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 12-ю очками в активе, а «Крылья Советов» располагается на 13-й позиции (3 балла).