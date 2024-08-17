Нападающий «Динамо» Нгамале получил травму в матче против «Крыльев Советов»

Председатель совета директоровсообщил о травме нападающего команды

«Нгамалё травмирован. Как понимаю, проблема с голеностопом. Более подробная информация будет понятна после обследования», — передает слова Гафина Чемпионат.

Напомним, что в концовке 1-го тайма Нгамале столкнулся с защитником «Крыльев Советов» Томасом Гальдамесом. После этого форвард покинул поле.

«Динамо» обыграло самарскую команду со счетом 1:0 в матче 5-го тура РПЛ. После этой встреч «бело-голубые» занимают 2-е место в таблице с 12-ю очками в активе.