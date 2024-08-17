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    Нападающий «Динамо» Нгамале получил травму в матче против «Крыльев Советов»

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    Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил о травме нападающего команды Муми Нгамале.

    Муми Нгамале — форвард «Динамо»
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    Муми Нгамале — форвард «Динамо»

    «Нгамалё травмирован. Как понимаю, проблема с голеностопом. Более подробная информация будет понятна после обследования», — передает слова Гафина Чемпионат.

    Напомним, что в концовке 1-го тайма Нгамале столкнулся с защитником «Крыльев Советов» Томасом Гальдамесом. После этого форвард покинул поле.

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    • «Динамо» обыграло самарскую команду со счетом 1:0 в матче 5-го тура РПЛ. После этой встреч «бело-голубые» занимают 2-е место в таблице с 12-ю очками в активе.

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