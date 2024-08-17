Личка о победе над «Крыльями»: Я рад, что мы добыли три очка в таком сложном матче

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче 5-го тура российской Премьер-лиги против(1:0).

«Мы разговаривали, что соперник не находится в идеальной форме. Но "Крылья" играли очень хорошо, очень хорошо оборонялись, работали все 90 минут. К счастью, получилось забить один гол.

Это очень важная победа для нас. В прошлом году в начале сезона такой матч мы бы не выиграли. Я рад, что мы добыли три очка в таком сложном матче», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

После этого матча «Динамо» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 12-ю очками в активе. «Крылья Советов» — на 13-й позиции (3 балла). В следующем матче «бело-голубые» сыграют против «Краснодара» 25-го августа.