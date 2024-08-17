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    Личка о победе над «Крыльями»: Я рад, что мы добыли три очка в таком сложном матче

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    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о победе своей команды в матче 5-го тура российской Премьер-лиги против «Крыльев Советов» (1:0).

    Марцел Личка — главный тренер «Динамо»
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    Марцел Личка — главный тренер «Динамо»

    «Мы разговаривали, что соперник не находится в идеальной форме. Но "Крылья" играли очень хорошо, очень хорошо оборонялись, работали все 90 минут. К счастью, получилось забить один гол.

    Это очень важная победа для нас. В прошлом году в начале сезона такой матч мы бы не выиграли. Я рад, что мы добыли три очка в таком сложном матче», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

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    • После этого матча «Динамо» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 12-ю очками в активе. «Крылья Советов» — на 13-й позиции (3 балла). В следующем матче «бело-голубые» сыграют против «Краснодара» 25-го августа.

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