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    • «ПСЖ» объявил о переходе вингера «Ренна»
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    «ПСЖ» объявил о переходе вингера «Ренна»

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    Очередным новичком «Пари Сен-Жермен» этим летом стал атакующий полузащитник «Ренна» Дезире Дуэ.

    Дезире Дуэ
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    Дезире Дуэ

    Контракт Дуэ с парижским клубом рассчитан до июня 2029 года.

    По данным СМИ, сумма сделки составила 50 миллионов евро. Еще до 10 миллионов «Ренн» может получить в виде бонусов.

    Сообщалось, что в подписании 19-летнего Дуэ также была заинтересована «Бавария», но предложение «ПСЖ» оказалось более выгодным.

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    Transfermarkt оценивает стоимость Дуэ в 30 миллионов евро.

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