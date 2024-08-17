«ПСЖ» объявил о переходе вингера «Ренна»

Очередным новичкомэтим летом стал атакующий полузащитник «Ренна»

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Дезире Дуэ Фото: psg.fr

Контракт Дуэ с парижским клубом рассчитан до июня 2029 года.

По данным СМИ, сумма сделки составила 50 миллионов евро. Еще до 10 миллионов «Ренн» может получить в виде бонусов.

Сообщалось, что в подписании 19-летнего Дуэ также была заинтересована «Бавария», но предложение «ПСЖ» оказалось более выгодным.

В сезон-2023/2024 Дуэ провел в чемпионате Франции 31 матч, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

Transfermarkt оценивает стоимость Дуэ в 30 миллионов евро.