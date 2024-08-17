«Динамо» — «Крылья Советов»: составы, коэффициенты, прогноз

Стали известны стартовые составы матча 5-го тура российской Премьер-лиги между

«Динамо»: Лунёв, Лаксальт, Майсторович, Бальбуэна, Даса, Чавес, Фомин, Бителло, Нгамалё, Карраскаль, Тюкавин.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Солдатенков, Евгеньев, Гальдамес, Витюгов, Бабкин, Ороско, Ежов, Олейников, Шитов.

Матч между этими командами состоится сегодня, 17-го августа в 17:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 4-х туров российской Премьер-лиги «Динамо» занимает 2-е место в таблице с 9-ю очками в активе. «Крылья Советов» — на 13-й позиции (3 балла).