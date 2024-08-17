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    Тюкавин выйдет в стартовом составе «Динамо» на матч РПЛ с «Крыльями Советов»

    «Динамо» — «Крылья Советов»: составы, коэффициенты, прогноз

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    Стали известны стартовые составы матча 5-го тура российской Премьер-лиги между «Динамо» и «Крыльями Советов».

    Константин Тюкавин — нападающий «Динамо»
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    Константин Тюкавин — нападающий «Динамо»

    «Динамо»: Лунёв, Лаксальт, Майсторович, Бальбуэна, Даса, Чавес, Фомин, Бителло, Нгамалё, Карраскаль, Тюкавин.

    «Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Солдатенков, Евгеньев, Гальдамес, Витюгов, Бабкин, Ороско, Ежов, Олейников, Шитов.

  • «Динамо» — «Крылья Советов». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 5-го тура РПЛ «Динамо» — «Крылья Советов»
  • Сегодня

    • Матч между этими командами состоится сегодня, 17-го августа в 17:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 4-х туров российской Премьер-лиги «Динамо» занимает 2-е место в таблице с 9-ю очками в активе. «Крылья Советов» — на 13-й позиции (3 балла).

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