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    «Брайтон» разгромил «Эвертон» в матче АПЛ

    «Эвертон» — «Брайтон»: счет матча 0:3, обзор голов

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    «Брайтон» на чужом поле обыграл «Эвертон» (3:0) в матче 1-го тура английской Премьер-лиги.

    Дэнни Уэлбек — нападающий «Брайтона»
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    Дэнни Уэлбек — нападающий «Брайтона»

    В 1-м тайме гости забили 1 гол. На 25-й минуте нападающий «Брайтона» Каору Митома вывел свою команду вперед.

    Во 2-м отрезке матча «чайки» забили еще 2 гола. Сначала форвард Дэнни Уэлбек на 56-й минуте сделал счет 2:0, а затем на 86-й минуте Симон Адингра поставил точку в этом матче, забив 3-й гол.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Эвертон — Брайтон энд Хоув Альбион 0:3
    Голы: 0:1 Каору Митома (25'), 0:2 Дэнни Уэлбек (56'), 0:3 Саймон Адингра (86') Эвертон: Джордан Пикфорд, Эшли Янг, Джеймс Тарковски, Майкл Кин, Виталий Миколенко, Идрисса Гана Гейе, Тим Айрогбунам, Джек Харрисон (Мэйсон Холгейт, 85'), Абдулайе Дукуре (Илиман Ндиайе, 63'), Дуайт Макнил, Доминик Калверт-Льюин (Бету, 76') Брайтон энд Хоув Альбион: Джейсон Стил, Льюис Данк (Адам Уэбстер, 76'), Ян Паул ван Хекке, Йоэл Велтман, Каору Митома (Ясин Аяри, 89'), Жоао Педро (Джереми Сармиенто, 82'), Янкуба Минте (Саймон Адингра, 45'), Матс Виффер, Джеймс Милнер (Билли Гилмор, 82'), Джек Хиншелвуд, Дэнни Уэлбек Предупреждения: Джеймс Милнер (31'), Джеймс Тарковски (77') Удаление: Эшли Янг (66')

    В следующем матче «Брайтон» сыграет против «Манчестер Юнайтед» 24-го августа, а «Эвертон» встретится в тот же день с
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