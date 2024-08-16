Булыкин: Не считаю, что «Крылья Советов» совсем слабые

Экс-футболист сборнойвысказался об игрена старте нынешнего сезона.

«В игре со "Спартаком" не увидел, что у "Крыльев" всё печально. У них были хорошие моменты, но они их не реализовали. А пропустили не совсем обязательные голы. Не считаю, что "Крылья Советов" совсем слабые, а "Динамо" может играть вполсилы с ними. Наоборот — самарцы злые, хотят побед. С ними надо быть очень аккуратными. В последней игре они не выглядели безнадёжными.

Думаю, у Осинькина точно есть пара игр в запасе. Вряд ли его будут увольнять — это не "Факел". А что будет дальше, зависит от ребят. Повторюсь, команда неплохая, моменты есть, но пока что-то не идёт. Нужно это переломить и будет всё нормально, потому что в прошлом сезоне "Крылья" хорошо выступали, там есть ребята, которые могут прибавить. Думаю, "Крылья" нас ещё порадуют», — сказал Булыкин Чемпионату.

После 4-х туров в российской Премьер-лиге «Крылья Советов» занимают 13-е место в таблице с 3 очками в активе. В следующем матче самарцы сыграют против «Динамо» завтра, 17-го августа в 17:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.