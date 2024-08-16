ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити»Театр одного актера. Чего ждать от нового сезона АПЛ?
  • 20:45
    • Абена перешел из «Ференцвароша» в «Спартак»
    Все новости спорта

    Булыкин: Не считаю, что «Крылья Советов» совсем слабые

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Крылья Советов
    Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался об игре «Крыльев Советов» на старте нынешнего сезона.

    Игорь Осинькин — главный тренер «Крыльев Советов»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Осинькин — главный тренер «Крыльев Советов»

    «В игре со "Спартаком" не увидел, что у "Крыльев" всё печально. У них были хорошие моменты, но они их не реализовали. А пропустили не совсем обязательные голы. Не считаю, что "Крылья Советов" совсем слабые, а "Динамо" может играть вполсилы с ними. Наоборот — самарцы злые, хотят побед. С ними надо быть очень аккуратными. В последней игре они не выглядели безнадёжными.

    Думаю, у Осинькина точно есть пара игр в запасе. Вряд ли его будут увольнять — это не "Факел". А что будет дальше, зависит от ребят. Повторюсь, команда неплохая, моменты есть, но пока что-то не идёт. Нужно это переломить и будет всё нормально, потому что в прошлом сезоне "Крылья" хорошо выступали, там есть ребята, которые могут прибавить. Думаю, "Крылья" нас ещё порадуют», — сказал Булыкин Чемпионату.

  • «Глушенков хочет стать лучшим бомбардиром». Юрий Ковтун о разгромах в 3-м туре РПЛ и зарплате Черчесова в Казахстане
  • Эксклюзивное интервью с трехкратным чемпионом России, работающим сейчас в команде-лидере первенства Казахстана
  • 06/08/2024

    • После 4-х туров в российской Премьер-лиге «Крылья Советов» занимают 13-е место в таблице с 3 очками в активе. В следующем матче самарцы сыграют против «Динамо» завтра, 17-го августа в 17:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Манчестер Юнайтед» начать сезон с победы?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «ПСЖ» уверенно победит на старте сезона?!
  • «Гавр» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Рублев снова обыграет Накашиму с разгромным счетом?
  • Накашима — Рублев. Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.68
  • Экспресс дня 16 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Гавр — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.73
  • Прогноз на матч Ульм — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Арсенал — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ростов — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Дженоа — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Наср
  • Футбол
  • Завтра в 19:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Динамо — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры