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    Хулиан Альварес: Я чувствовал, что мне нужны перемены в моей карьере

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    Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес объяснил, почему решил перейти из «Манчестер Сити» в стан «матрасников».

    Хулиан Альварес
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    Хулиан Альварес

    «Я чувствовал, что мне нужны перемены в моей карьере, поиск нового вызова, и я чувствую, что это клуб, который даёт мне пространство для моей лучшей версии как футболиста», — приводит слова Альвареса Madrid Universe.

    Напомним, что нападающий подписал контракт с «Атлетико» до лета 2030-го года. «Матрасники» заплатили «Манчестер Сити» 75 млн. евро плюс 20 млн. евро в качестве бонусов.

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  • 14/08/2024

    • В прошедшем сезоне Альварес провел за «горожан» 36 матчей в рамках АПЛ, забил 11 голов и сделал 9 голевых передач.

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