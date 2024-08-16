Хулиан Альварес: Я чувствовал, что мне нужны перемены в моей карьере

Нападающийобъяснил, почему решил перейти изв стан «матрасников».

«Я чувствовал, что мне нужны перемены в моей карьере, поиск нового вызова, и я чувствую, что это клуб, который даёт мне пространство для моей лучшей версии как футболиста», — приводит слова Альвареса Madrid Universe.

Напомним, что нападающий подписал контракт с «Атлетико» до лета 2030-го года. «Матрасники» заплатили «Манчестер Сити» 75 млн. евро плюс 20 млн. евро в качестве бонусов.

В прошедшем сезоне Альварес провел за «горожан» 36 матчей в рамках АПЛ, забил 11 голов и сделал 9 голевых передач.