До матча
«Рубин»
Казанский клуб начал новый сезон Кубка России с уверенной победы над «Акроном». «Рубин» у себя дома забил четыре безответных мяча в ворота соперника (4:0) — отличились Кузнецов, Рожков, Юкич и Иву.
Что касается чемпионата России, то здесь у казанцев не все так хорошо. После стартовой победы над «Пари НН» (4:2) подопечные Рашида Рахимова проиграли два матча подряд («Зениту» 0:4 и «Химкам» 2:3), а затем сыграли вничью с «Ростовом» (1:1).
«Зенит»
Действующий обладатель трофея начал защиту титула с домашнего разгрома. Матч против воронежского «Факела» завершился со счетом 3:0 — голы на счету Ерохина и Изидора, еще один мяч был забит в результате автогола Черова.
«Зенит» продолжает доминировать и в чемпионате России, выиграв все четыре матча на старте нового сезона. В крайнем туре петербуржцы дома минимально обыграли московское «Динамо» (1:0).
Личные встречи
В конце июля команды встречались в Казани в рамках 2-го тура РПЛ. «Зенит» разгромил соперника со счетом 4:0. Всего в 10-ти последних матчах на счету команды из Санкт-Петербурга 6 побед, «Рубин» оказался сильнее в 4-х случаях.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Рубин» — «Зенит» с коэффициентом 2.00.