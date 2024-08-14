«Рубин» на своем поле сыграет с «Зенитом» в рамках второго тура Кубка России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Рубин»

Казанский клуб начал новый сезон Кубка России с уверенной победы над «Акроном». «Рубин» у себя дома забил четыре безответных мяча в ворота соперника (4:0) — отличились Кузнецов, Рожков, Юкич и Иву.

Что касается чемпионата России, то здесь у казанцев не все так хорошо. После стартовой победы над «Пари НН» (4:2) подопечные Рашида Рахимова проиграли два матча подряд («Зениту» 0:4 и «Химкам» 2:3), а затем сыграли вничью с «Ростовом» (1:1).

«Зенит»

Действующий обладатель трофея начал защиту титула с домашнего разгрома. Матч против воронежского «Факела» завершился со счетом 3:0 — голы на счету Ерохина и Изидора, еще один мяч был забит в результате автогола Черова.

«Зенит» продолжает доминировать и в чемпионате России, выиграв все четыре матча на старте нового сезона. В крайнем туре петербуржцы дома минимально обыграли московское «Динамо» (1:0).

Личные встречи

В конце июля команды встречались в Казани в рамках 2-го тура РПЛ. «Зенит» разгромил соперника со счетом 4:0. Всего в 10-ти последних матчах на счету команды из Санкт-Петербурга 6 побед, «Рубин» оказался сильнее в 4-х случаях.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Рубин» — «Зенит» с коэффициентом 2.00.