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    Продлит ли «Зенит» победную серию?

    «Рубин» — «Зенит». Ставки (к. 2.00) и прогнозы на Кубок России 14 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Зенит»
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    Максим Глушенков
    14 августа во 2-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют казанский «Рубин» и питерский «Зенит». Начало игры — в 17:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Рубин» — «Зенит», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа D 14 Августа 2024 года

    Рубин

  • Казань
    •  Рубин 17:15 Зенит

    Зенит

  • Санкт-Петербург
    •

    «Рубин»

    Турнирное положение: команда из Татарстана не очень хорошо стартовали в новом сезоне РПЛ.

    По итогам первых четырех туров в активе казанцев только четыре очка и двенадцатая позиция в турнирной таблице.

    Рубин — Зенит: коэффициенты букмекеров

    Казанский коллектив смог забить семь мячей, а в свои ворота пропустил целых десять.

    Последние матчи: в прошлом туре команда из Казани сыграла вничью с «Ростовом» (1:1), а до этого проиграла «Химкам» (2:3).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Перед этим рубиновые крупно уступили «Зениту» (0:4), но переиграли «Пари НН» (4:2).

    В Кубке страны «Рубин» стартовал с разгромной победы над «Акроном» (4:0).

    Не сыграют: скорее всего, не выйдут на поле травмированные Джоэль Фамейе, Виталий Лисакович и Константин Нижегородов.

    Состояние команды: старт сезона можно оценить неудачно. Не такого начала ждали от команды болельщики и руководство.

    Еще есть время для того, чтобы все исправить. У подопечных Рашида Рахимова точно есть цель быть в первой половине турнирной таблице и хорошо выступить в Кубке страны.

    «Зенит»

    Турнирное положение: команда из Санкт-Петербурга просто идеально стартовала в новом сезоне.

    Сейчас питерцы имеют стопроцентный показатель и лидируют в турнирной таблице. В активе команды с берегов Невы 12 очков.

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    • Питерский коллектив смог 14 раз поразить ворота соперника и ни разу не пропустил в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре сине-бело-голубые одолели «Динамо» (1:0), а до этого были разгромы «Ростова» (5:0), «Рубина» (4:0) и «Крыльев Советов» (4:0).

    В Кубке страны «Зенит» в родных стенах разбил «Факел» (3:0).

    Не сыграют: под вопросом выход на поле Ильзата Ахметова и Вендела.

    Состояние команды: старт у команды Сергея Семака получился лучше не придумать. Команда уверенно лидирует в турнирной таблице и является главным претендентом на победу как в чемпионате, так и в Кубке страны.

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    Снова ждем феерии от Максима Глушенкова, который идеально вписался в «Зенит» и забивает в каждом матче.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами

    • «Зенит» выиграл все официальные матчи этого сезона

    • «Зенит» имеет серию из 10 подряд побед во всех турнирах

    Прогнозы и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.15, а победа «Рубина» — в 5.50.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.80, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.00.

    Прогноз: «Зенит» сейчас сметает всех на своем пути, поэтому должен и тут добыть уверенную победу.

    Ставка: победа «Зенита» с форой-1 за 2.00.

    Прогноз: также поставим на то, что соперники выдадут результативный матч. «Зенит» много забивает, а «Рубин» много пропускает.

    Ставка: тотал больше 3 за 2.30.

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    «Рубин» — «Зенит»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 14.08.2024. Прогнозы на футбол. Продлит ли «Зенит» победную серию?
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