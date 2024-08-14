14 августа во 2-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют казанский «Рубин» и питерский «Зенит». Начало игры — в 17:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Рубин» — «Зенит», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Рубин»

Турнирное положение: команда из Татарстана не очень хорошо стартовали в новом сезоне РПЛ.

По итогам первых четырех туров в активе казанцев только четыре очка и двенадцатая позиция в турнирной таблице.

Казанский коллектив смог забить семь мячей, а в свои ворота пропустил целых десять.

Последние матчи: в прошлом туре команда из Казани сыграла вничью с «Ростовом» (1:1), а до этого проиграла «Химкам» (2:3).

Прогнозы и ставки на РПЛ

Перед этим рубиновые крупно уступили «Зениту» (0:4), но переиграли «Пари НН» (4:2).

В Кубке страны «Рубин» стартовал с разгромной победы над «Акроном» (4:0).

Не сыграют: скорее всего, не выйдут на поле травмированные Джоэль Фамейе, Виталий Лисакович и Константин Нижегородов.

Состояние команды: старт сезона можно оценить неудачно. Не такого начала ждали от команды болельщики и руководство.

Еще есть время для того, чтобы все исправить. У подопечных Рашида Рахимова точно есть цель быть в первой половине турнирной таблице и хорошо выступить в Кубке страны.

«Зенит»

Турнирное положение: команда из Санкт-Петербурга просто идеально стартовала в новом сезоне.

Сейчас питерцы имеют стопроцентный показатель и лидируют в турнирной таблице. В активе команды с берегов Невы 12 очков.

Питерский коллектив смог 14 раз поразить ворота соперника и ни разу не пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлом туре сине-бело-голубые одолели «Динамо» (1:0), а до этого были разгромы «Ростова» (5:0), «Рубина» (4:0) и «Крыльев Советов» (4:0).

В Кубке страны «Зенит» в родных стенах разбил «Факел» (3:0).

Не сыграют: под вопросом выход на поле Ильзата Ахметова и Вендела.

Состояние команды: старт у команды Сергея Семака получился лучше не придумать. Команда уверенно лидирует в турнирной таблице и является главным претендентом на победу как в чемпионате, так и в Кубке страны.

Снова ждем феерии от Максима Глушенкова, который идеально вписался в «Зенит» и забивает в каждом матче.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами

«Зенит» выиграл все официальные матчи этого сезона

«Зенит» имеет серию из 10 подряд побед во всех турнирах

Прогнозы и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.15, а победа «Рубина» — в 5.50.

ТБ 2,5 оценивается в 1.80, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.00.

Прогноз: «Зенит» сейчас сметает всех на своем пути, поэтому должен и тут добыть уверенную победу.

Ставка: победа «Зенита» с форой-1 за 2.00.

Прогноз: также поставим на то, что соперники выдадут результативный матч. «Зенит» много забивает, а «Рубин» много пропускает.

Ставка: тотал больше 3 за 2.30.