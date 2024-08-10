Московский «Локомотив» на своем поле примет махачкалинское «Динамо» в рамках 4-го тура РПЛ. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Локомотив»

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков в 3-х матчах. На счету «железнодорожников» две победы и одно поражение с разницей забитых и пропущенных мячей 9:5.

Новый сезон РПЛ подопечные Михаила Галактионова начали с трудовой победы над «Акроном» (3:2). Далее «Локомотив» проиграл в московском дерби «Динамо» (1:3), а в прошлом туре разгромил в гостях «Ахмат» (5:0).

В начале прошлой недели московский клуб удачно стартовал в новом сезоне Кубка России. Матч первого тура группового этапа против «Ростова» завершился минимальной победой «Локомотива» (1:0).

«Динамо» Махачкала

Дебютант РПЛ набрал 2 очка в 3-х матчах, расположившись на 13-й строчке в турнирной таблице. Махачкалинский клуб забил один гол и дважды пропустил в свои ворота.

В первом туре подопечные Хасанби Биджиева на выезде сыграли вничью с «Химками» (1:1). Затем «Динамо» также в гостях отобрало очки у «Краснодара» (0:0), а в первом домашнем матче махачкалинцы минимально проиграли «Пари НН» (0:1).

«Динамо» с победы начало свой путь в новом сезоне Кубка России. В матче первого тура группового этапа команда из Махачкалы обыграла «Крылья Советов» со счетом 1:0.

Стоит отметить, что «Локомотив» и махачкалинское «Динамо» ни разу не играли между собой ранее.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо» Махачкала с коэффициентом 2.37.