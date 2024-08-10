ИдетДень на Олимпиаде-2024Онлайн
ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Локомотив» — «Динамо» Махачкала. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 4-го тура РПЛ «Локомотив» — «Динамо» Махачкала

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив Динамо-Махачкала
    Вся лентаСамое главное
    Сборная США по баскетболу10 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня «Краснодар» — ЦСКА«Краснодар» — ЦСКА. Онлайн Максим Глушенков«Зенит» — «Динамо». Онлайн
  • 08:55
    • Шнайдер победила Гауфф в 1/8 финала турнира в Торонто
  • 11:16
    • Эфиоп Тола выиграл марафонский забег на Олимпиаде в Париже
  • 10:38
    • «Тоттенхэм» и «Борнмут» согласовали трансфер Соланке
  • 10:15
    • Денисов запретил игрокам академии «Торпедо» смотреть матчи РПЛ
  • 22:46
    • «Ростов» и «Рубин» поделили очки в матче РПЛ
  • 21:54
    • Сборная Испании U23 по футболу завоевала золотые медали Олимпийских игр
  • 20:53
    • Женская сборная США выиграла эстафету 4х100 м на Олимпиаде
    Все новости спорта
    Сергей Пиняев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Пиняев
    Московский «Локомотив» на своем поле примет махачкалинское «Динамо» в рамках 4-го тура РПЛ. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Локомотив»

    «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков в 3-х матчах. На счету «железнодорожников» две победы и одно поражение с разницей забитых и пропущенных мячей 9:5.

    Новый сезон РПЛ подопечные Михаила Галактионова начали с трудовой победы над «Акроном» (3:2). Далее «Локомотив» проиграл в московском дерби «Динамо» (1:3), а в прошлом туре разгромил в гостях «Ахмат» (5:0).

    В начале прошлой недели московский клуб удачно стартовал в новом сезоне Кубка России. Матч первого тура группового этапа против «Ростова» завершился минимальной победой «Локомотива» (1:0).

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    «Динамо» Махачкала

    Дебютант РПЛ набрал 2 очка в 3-х матчах, расположившись на 13-й строчке в турнирной таблице. Махачкалинский клуб забил один гол и дважды пропустил в свои ворота.

    В первом туре подопечные Хасанби Биджиева на выезде сыграли вничью с «Химками» (1:1). Затем «Динамо» также в гостях отобрало очки у «Краснодара» (0:0), а в первом домашнем матче махачкалинцы минимально проиграли «Пари НН» (0:1).

    «Динамо» с победы начало свой путь в новом сезоне Кубка России. В матче первого тура группового этапа команда из Махачкалы обыграла «Крылья Советов» со счетом 1:0.

    Стоит отметить, что «Локомотив» и махачкалинское «Динамо» ни разу не играли между собой ранее.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо» Махачкала с коэффициентом 2.37.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.84
  • Экспресс дня 10 августа
  • Сегодня в 17:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Краснодар — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Бразилия (жен) — США (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Порту — Жил Висенте
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч ПСВ — Валвейк
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Наварро — Таунсенд
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Париж-2024 Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры