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    «Локомотив» не заметит махачкалинцев?

    Локомотив — Динамо Махачкала: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.37. 10.08.2024

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Динамо» Махачкала
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    Алексей Батраков
    10 августа в 4-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Локомотив» и «Динамо» Махачкала. Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо» Махачкала, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 10 Августа 2024 года

    Локомотив

  • Москва
    •  Локомотив 15:00 Динамо Мх

    Динамо Мх

  • Махачкала
    •

    «Локомотив»

    Турнирное положение: «Локомотив» стартовал в чемпионате весьма неплохо. На данный момент команда расположилась на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Локомотив» в 3 турах набрал 6 очков. Команда Михаила Галактионова забила 9 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Локомотив — Динамо Мх: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В последних матчах команда выглядела достаточно выгодно. В минувшем туре «железнодорожники» разгромили «Ахмат» (5:0).

    До того «Локомотив» в кубковом поединке с минимальным счетом одолел «Ростов». А вот поединок с земляками из «Динамо» был проигран (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Локомотив» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей, пропустив 9 раз.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке команда вполне преуспевает. «Локомотив» немало забивает, вот только оборона ошибается частенько.

    Прекрасно проявляет себя на старте сезоне молодой Алексей Батраков. Хавбек москвичей отличился уже 2 забитыми мячами, присовокупив к ним 3 ассиста.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Задорная банда Галактионова может стать открытием чемпионата.

    «Динамо» Махачкала

    Турнирное положение: «Динамо» Махачкала явно обречено бороться за сохранение прописки в РПЛ. На текущий момент команда находится на 13 месте.

    Причем «Динамо» Махачкала в 3 матчах чемпионата добыло лишь 2 очка. Да и забили махачкалинцы всего 1 раз.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда потерпела поражение. Дома она уступила «Пари НН» (0:1).

    До того команда в Кубке страны переиграла «Крылья Советов». А вот встреча с «Краснодаром» завершилась почетной ничьей (0:0).

    Вообще же, «Динамо» Махачкала в 5 своих последних матчах выиграло 1 раз. Забила в них команда всего лишь 3 мяча при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Муталип Алибеков — дисквалифицирован.

    Состояние команды: на данном этапе команде явно не хватает опыта выступлений на высшем уровне. Да и состав у динамовцев отнюдь не самый квалифицированный.

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    Плюс ко всему, команде трудновато даются голы. «Динамо» Махачкала обыграло только проблемные «крылышки» в Кубке России.

    Причем «Динамо» Махачкала не забивало в двух своих последних поединках РПЛ. Да и проблемы в организации игры никуда не делись.

    Нет сомнений, что дагестанцы будут стараться зацепиться за очки. Вот только оппонент нынче выглядит куда солиднее.

    Статистика для ставок

    • «Локомотив» выиграл и не пропустил в 2 своих последних поединках

    • Махачкалинцы не забивали в 2 своих последних матчах в рамках РПЛ

    • «Локомотив» в среднем забивает 3 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.66, а победа оппонента — в скромные 7.55.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.93 и 2.02.

    Прогноз: Москвичи нынче выглядят весьма симпатично, и попросту не заметят новичка элиты.

    «Локомотив» в последних матчах смотрелся выгодно, тогда как махачкалинцам откровенно сложно даются голы.

    Ставка: Фора «Локомотива» -1.5 за 2.37.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеют оба оппонента.

    Ставка: Обе забьют за 2.05

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    «Локомотив» — «Динамо» Махачкала: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 10.08.2024. Прогнозы на футбол. «Локомотив» не заметит махачкалинцев?
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