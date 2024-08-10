Локомотив
Динамо Мх
«Локомотив»
Турнирное положение: «Локомотив» стартовал в чемпионате весьма неплохо. На данный момент команда расположилась на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Локомотив» в 3 турах набрал 6 очков. Команда Михаила Галактионова забила 9 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Локомотив — Динамо Мх: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В последних матчах команда выглядела достаточно выгодно. В минувшем туре «железнодорожники» разгромили «Ахмат» (5:0).
До того «Локомотив» в кубковом поединке с минимальным счетом одолел «Ростов». А вот поединок с земляками из «Динамо» был проигран (1:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Локомотив» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей, пропустив 9 раз.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке команда вполне преуспевает. «Локомотив» немало забивает, вот только оборона ошибается частенько.
Прекрасно проявляет себя на старте сезоне молодой Алексей Батраков. Хавбек москвичей отличился уже 2 забитыми мячами, присовокупив к ним 3 ассиста.
Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Задорная банда Галактионова может стать открытием чемпионата.
«Динамо» Махачкала
Турнирное положение: «Динамо» Махачкала явно обречено бороться за сохранение прописки в РПЛ. На текущий момент команда находится на 13 месте.
Причем «Динамо» Махачкала в 3 матчах чемпионата добыло лишь 2 очка. Да и забили махачкалинцы всего 1 раз.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда потерпела поражение. Дома она уступила «Пари НН» (0:1).
До того команда в Кубке страны переиграла «Крылья Советов». А вот встреча с «Краснодаром» завершилась почетной ничьей (0:0).
Вообще же, «Динамо» Махачкала в 5 своих последних матчах выиграло 1 раз. Забила в них команда всего лишь 3 мяча при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Муталип Алибеков — дисквалифицирован.
Состояние команды: на данном этапе команде явно не хватает опыта выступлений на высшем уровне. Да и состав у динамовцев отнюдь не самый квалифицированный.
Плюс ко всему, команде трудновато даются голы. «Динамо» Махачкала обыграло только проблемные «крылышки» в Кубке России.
Причем «Динамо» Махачкала не забивало в двух своих последних поединках РПЛ. Да и проблемы в организации игры никуда не делись.
Нет сомнений, что дагестанцы будут стараться зацепиться за очки. Вот только оппонент нынче выглядит куда солиднее.
Статистика для ставок
- «Локомотив» выиграл и не пропустил в 2 своих последних поединках
- Махачкалинцы не забивали в 2 своих последних матчах в рамках РПЛ
- «Локомотив» в среднем забивает 3 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.66, а победа оппонента — в скромные 7.55.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.93 и 2.02.
- 2.50Ростов — Рубин: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- 2.45Франция — Испания: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.90Пари НН — Химки: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Москвичи нынче выглядят весьма симпатично, и попросту не заметят новичка элиты.
«Локомотив» в последних матчах смотрелся выгодно, тогда как махачкалинцам откровенно сложно даются голы.
Ставка: Фора «Локомотива» -1.5 за 2.37.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеют оба оппонента.
Ставка: Обе забьют за 2.05