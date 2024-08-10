«Краснодар» — ЦСКА: счет матча 2:1, обзор голов

одолел(2:1) в матче 4-го тура российской Премьер-лиги.

Первый гол у «быков» забил нападающий Жоау Батчи на 45+1-й минуте. Форвард принял передачу вблизи ворот соперника и вогнал мяч в сетку.

ЦСКА удалось сравнять счет на 68-й минуте. Защитник команды Игорь Дивеев оказался самым расторопным после отскока и забил гол.

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Уже на 90+1-й минуте «Краснодар» забил победный гол, отличился защитник команды Витор Тормена. Игрок обороны выпрыгнул выше всех в чужой штрафной и головой забил гол.

Футбол. Россия. Премьер-лига Краснодар — ЦСКА 2:1 Голы: 1:0 Жоау Батчи (45+1'), 1:1 Diveev I. (68'), 2:1 Витор Тормена (90+1') Краснодар: Станислав Агкацев, Лукас Оласа, Жоау Батчи, Кевин Кастаньо, Мозес Кобнан, Кайо, Кевин Ленини, Сергей Петров, Эдуард Сперцян, Диего Силва, Виктор Са ЦСКА: Игорь Акинфеев, Данил Круговой, Мойзес, Виллиан Роша, Кристиян Бистрович, Иван Обляков, Саша Зделар, Рифат Жемалетдинов, Адольфо Гайч, Тамерлан Мусаев, Diveev I. Предупреждения: Кевин Ленини (8'), Саша Зделар (63')

После этого матча «Краснодар» занимает 7-е место в таблице РПЛ с 6-ю очками в активе, а ЦСКА — на 4-й позиции (7 баллов).