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    «Краснодар» вырвал победу у ЦСКА в матче РПЛ

    «Краснодар» — ЦСКА: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Краснодар» одолел ЦСКА (2:1) в матче 4-го тура российской Премьер-лиги.

    Витор Тормена — игрок «Краснодара»
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    Витор Тормена — игрок «Краснодара»

    Первый гол у «быков» забил нападающий Жоау Батчи на 45+1-й минуте. Форвард принял передачу вблизи ворот соперника и вогнал мяч в сетку.

    ЦСКА удалось сравнять счет на 68-й минуте. Защитник команды Игорь Дивеев оказался самым расторопным после отскока и забил гол.

    Календарь и таблица РПЛ

    Уже на 90+1-й минуте «Краснодар» забил победный гол, отличился защитник команды Витор Тормена. Игрок обороны выпрыгнул выше всех в чужой штрафной и головой забил гол.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Краснодар — ЦСКА 2:1
    Голы: 1:0 Жоау Батчи (45+1'), 1:1 Diveev I. (68'), 2:1 Витор Тормена (90+1') Краснодар: Станислав Агкацев, Лукас Оласа, Жоау Батчи, Кевин Кастаньо, Мозес Кобнан, Кайо, Кевин Ленини, Сергей Петров, Эдуард Сперцян, Диего Силва, Виктор Са ЦСКА: Игорь Акинфеев, Данил Круговой, Мойзес, Виллиан Роша, Кристиян Бистрович, Иван Обляков, Саша Зделар, Рифат Жемалетдинов, Адольфо Гайч, Тамерлан Мусаев, Diveev I. Предупреждения: Кевин Ленини (8'), Саша Зделар (63')

    После этого матча «Краснодар» занимает 7-е место в таблице РПЛ с 6-ю очками в активе, а ЦСКА — на 4-й позиции (7 баллов).

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