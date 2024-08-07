«Спартак» до конца лета может приобрести еще одного дорогостоящего игрока

Журналистрассказал о трансферных планах московского

«Я думаю, что этот трансферный бюджет может расти, может уменьшаться. Это сейчас зависит, скорее, от того, кто едет. То есть вот есть человек за 30 миллионов, предположим, да? Если бы он готов был ехать в "Спартак" и он был бы нужен и согласован, "Спартак" бы потратил эти 30 миллионов.

Барко сейчас, на текущий момент, — это главный трансфер. Но, по моей информации, есть возможность, что привезут кого-то еще более статусного и еще более дорогого.

Возможен ли трансфер за 20 млн евро? Он может быть, да. Ищут левого защитника», — сказал Карпов в эфире «Коммент.Шоу».

Напомним, ранее «Спартак» приобрел аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко за 14 миллионов евро.