«Спартак» — «Крылья Советов»: счет матча 3:0, обзор голов

Манфред Угальде Фото: globallookpress.com
В составе хозяев голами отметились нападающий Манфред Угальде (дубль) и полузащитник Данил Пруцев.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак — Крылья Советов 3:0
Голы: 1:0 Манфред Угальде (29'), 2:0 Данил Пруцев (40'), 3:0 Манфред Угальде (56') Спартак: Александр Максименко, Никита Чернов, Срджан Бабич, Олег Рябчук, Даниил Хлусевич, Данил Пруцев, Наиль Умяров, Антон Зиньковский, Тео Бонгонда, Манфред Угальде, Barco E. Крылья Советов: Сергей Песьяков, Николай Рассказов, Александр Солдатенков, Гленн Бейл, Илья Гапонов, Роман Ежов, Максим Витюгов, Сергей Бабкин, Дмитрий Цыпченко, Владислав Шитов, Orozco F. Предупреждения: Сергей Бабкин (23'), Максим Витюгов (28'), Даниил Денисов (61'), Гленн Бейл (68'), Павел Попов (86')
«Спартак» набрал шесть очков и переместился на пятое место в таблице РПЛ. «Крылья Советов» остались на 16-й строчке (0).