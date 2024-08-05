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    «Спартак» разгромил «Крылья Советов» в матче РПЛ

    «Спартак» — «Крылья Советов»: счет матча 3:0, обзор голов

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    В матче третьего тура чемпионата России «Спартак» в родных стенах переиграл «Крылья Советов» со счетом 3:0.

    Манфред Угальде
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    Манфред Угальде

    В составе хозяев голами отметились нападающий Манфред Угальде (дубль) и полузащитник Данил Пруцев.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Спартак — Крылья Советов 3:0
    Голы: 1:0 Манфред Угальде (29'), 2:0 Данил Пруцев (40'), 3:0 Манфред Угальде (56') Спартак: Александр Максименко, Никита Чернов, Срджан Бабич, Олег Рябчук, Даниил Хлусевич, Данил Пруцев, Наиль Умяров, Антон Зиньковский, Тео Бонгонда, Манфред Угальде, Barco E. Крылья Советов: Сергей Песьяков, Николай Рассказов, Александр Солдатенков, Гленн Бейл, Илья Гапонов, Роман Ежов, Максим Витюгов, Сергей Бабкин, Дмитрий Цыпченко, Владислав Шитов, Orozco F. Предупреждения: Сергей Бабкин (23'), Максим Витюгов (28'), Даниил Денисов (61'), Гленн Бейл (68'), Павел Попов (86')

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» набрал шесть очков и переместился на пятое место в таблице РПЛ. «Крылья Советов» остались на 16-й строчке (0).

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