Официально: Жоау Невеш стал игроком ПСЖ

Пресс-служба заявила о подписании контракта с полузащитником

Стало известно, что 19-летний футболист, который ранее выступал за «Бенфику», подписал соглашение с ПСЖ до лета 2029-го года. Парижане заплатили клубу из Португалии 60 млн. евро и 10 млн. евро бонусами.

«Я очень горжусь тем, что присоединился к "Пари Сен-Жермен", очень амбициозному клубу. Собираюсь сделать всё возможное, чтобы помочь своим товарищам по команде, расти в этом фантастическом клубе и выиграть множество титулов», — приводит слова Невеша пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне полузащитник провел за «Бенфику» 33 матча в рамках чемпионата Португалии, в которых забил 3 гола.