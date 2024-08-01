Стало известно, когда Миранчук приедет в расположение «Атланты»

Алексей Миранчук Фото: globallookpress.com
В конце июля Миранчук подписал с «Атлантой» трехлетний контракт.
«Может быть, на следующей неделе. Это не вопрос визы. Ему просто нужно получить разрешение на работу, прежде чем он сможет въехать в страну. Обычно это занимает две недели», — сказали «Матч ТВ» в пресс-службе клуба МЛС.
Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в 10 миллионов евро.
В сезоне-2023/2024 Миранчук провел за «Аталанту» 41 матч во всех турнирах, забил четыре гола и сделал 12 результативных передач.