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    Стало известно, когда Миранчук приедет в расположение «Атланты»

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    В американской «Атланте» рассказали, когда к команде присоединится российский полузащитник Алексей Миранчук.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    В конце июля Миранчук подписал с «Атлантой» трехлетний контракт.

    «Может быть, на следующей неделе. Это не вопрос визы. Ему просто нужно получить разрешение на работу, прежде чем он сможет въехать в страну. Обычно это занимает две недели», — сказали «Матч ТВ» в пресс-службе клуба МЛС.

  • Миранчук может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков МЛС
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    • Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в 10 миллионов евро.

    В сезоне-2023/2024 Миранчук провел за «Аталанту» 41 матч во всех турнирах, забил четыре гола и сделал 12 результативных передач.

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