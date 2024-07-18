Миранчук может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков МЛС

Сообщалось, что «Атланта» предлагает Алексею четырехлетний контракт с зарплатой три миллиона евро за сезон.
«МЛС — лига, которая сейчас сильно развивается. Инвестиции туда будут продолжать вкачиваться. Помимо всего прочего, Алексею предложены такие личные условия, что он войдёт в пятёрку самых высокооплачиваемых игроков МЛС.
Любое решение Лёши мы поддержим, потому что это его карьера. Если на днях клубы договорятся, то всё будет оформлено.
Предложение от "Атланты" пришло напрямую в клуб, от очень мощной агентской компании, поэтому хочу сказать, что к этой сделке наш партнёр Джуффрида (Валерио, итальянский агент — прим.) отношения не имеет», — приводит слова Шпинева «Чемпионат».
Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в 10 миллионов евро.
В сезоне-2023/2024 Миранчук провел за «Аталанту» 41 матч во всех турнирах, забил четыре гола и сделал 12 результативных передач.