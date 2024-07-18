Миранчук может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков МЛС

Полузащитник «Аталанты»в случае перехода встанет одним из самых высокооплачиваемых игроков МЛС. Об этом сообщил агент российского футболиста Вадим Шпинев.

Сообщалось, что «Атланта» предлагает Алексею четырехлетний контракт с зарплатой три миллиона евро за сезон.

«МЛС — лига, которая сейчас сильно развивается. Инвестиции туда будут продолжать вкачиваться. Помимо всего прочего, Алексею предложены такие личные условия, что он войдёт в пятёрку самых высокооплачиваемых игроков МЛС.

Любое решение Лёши мы поддержим, потому что это его карьера. Если на днях клубы договорятся, то всё будет оформлено.

Предложение от "Атланты" пришло напрямую в клуб, от очень мощной агентской компании, поэтому хочу сказать, что к этой сделке наш партнёр Джуффрида (Валерио, итальянский агент — прим.) отношения не имеет», — приводит слова Шпинева «Чемпионат».

Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в 10 миллионов евро.

В сезоне-2023/2024 Миранчук провел за «Аталанту» 41 матч во всех турнирах, забил четыре гола и сделал 12 результативных передач.