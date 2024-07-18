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    Агент Миранчука: В финансовом плане предложение «Атланты» действительно будоражит

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    Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, подтвердил, что игрок может продолжить карьеру в «Атланте» из МЛС.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    Сообщалось, что «Атланта» предлагает Алексею четырехлетний контракт с зарплатой три миллиона евро за сезон.

    «На протяжении 10 дней Алексей находится в расположении "Аталанты", тренируется. Занятия проходят в закрытом режиме, они непростые но Лёша старается.

  • Источник: Миранчук согласился на переход в «Атланту»
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    • Что касается "Атланты", то пока соглашений не достигнуто. Да, "Аталанта" получила предложение от американского клуба. Что скрывать — финансово это предложение будоражит, потому что в Италии и Европе мы такие условия вряд ли получим.

    "Аталанта" сейчас в переговорах со всеми сторонами», — приводит слова Шпинева «Чемпионат».

    Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в 10 миллионов евро.

    В сезоне-2023/2024 Миранчук провел за «Аталанту» 41 матч во всех турнирах, забил четыре гола и сделал 12 результативных передач.

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