Агент Миранчука: В финансовом плане предложение «Атланты» действительно будоражит

Сообщалось, что «Атланта» предлагает Алексею четырехлетний контракт с зарплатой три миллиона евро за сезон.
«На протяжении 10 дней Алексей находится в расположении "Аталанты", тренируется. Занятия проходят в закрытом режиме, они непростые но Лёша старается.
Что касается "Атланты", то пока соглашений не достигнуто. Да, "Аталанта" получила предложение от американского клуба. Что скрывать — финансово это предложение будоражит, потому что в Италии и Европе мы такие условия вряд ли получим.
"Аталанта" сейчас в переговорах со всеми сторонами», — приводит слова Шпинева «Чемпионат».
Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в 10 миллионов евро.
В сезоне-2023/2024 Миранчук провел за «Аталанту» 41 матч во всех турнирах, забил четыре гола и сделал 12 результативных передач.