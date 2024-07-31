«Химки» на своем поле сыграют с «Оренбургом» в рамках 1-го тура группы B Кубка России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Химки»

«Химки» дважды выходили в финал Кубка России, но в обоих случаях подмосковный клуб потерпел неудачу. В 2005 году «красно-чёрные» уступили в решающем матче ЦСКА, а в 2020 году — «Зениту». В сезоне 2023/2024 «Химки» дошли до второго раунда 1/4 финала Пути регионов, проиграв «Ростову» в серии пенальти.

«Красно-чёрные» вернулись в РПЛ спустя год пребывания в Первой лиге. Сменился и главный тренер — вместо Андрея Талалаева команду теперь возглавляет испанец Франк Артига. На старте нового сезона «Химки» набрали одно очко, сыграв вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1) и уступив «Спартаку» (1:3).

«Оренбург»

Лучший результат в Кубке России «Оренбург» показал в сезоне 2014/2025. Уральский клуб дошел до полуфинала, уступив «Локомотиву» в серии пенальти. В прошлом сезоне Кубка России «Оренбург» не смог выйти в финал Пути регионов, проиграв московскому «Динамо».

Подопечные Давида Деограсии довольно уверенно начали новый сезон чемпионата России. «Газовики» не пропустили ни одного мяча в двух матчах, заработав четыре очка себе в актив — победа над «Спартаком» (2:0) и ничья с «Ахматом» (0:0).

Личные встречи

Команды сыграли между собой 8 официальных и 2 товарищеских матча. На счету «Оренбурга» 5 побед, «Химки» оказались сильнее в 4-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Химки» — «Оренбург» с коэффициентом 2.25.