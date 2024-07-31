31 июля в 1-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют «Химки» и «Оренбург». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Химки» — «Оренбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Химки»

Турнирное положение: Химчане стартовали в РПЛ не лучшим образом. По итогам 2 первых туров они расположились на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Химки» в двух турах набрали всего 1 балл. А вот забили химчане всего 2 гола при 4 пропущенных.

Последние матчи: летом команда сыграла 5 контрольных поединков. В них химчане выиграли 2 раза при одном поражении.

В стартовом поединке чемпионата «Химки» не сумели переиграть махачкалинское «Динамо» (1:1). А вот «Спартаку» команда уступила (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла всего одну викторию. В этих поединках химчане забили 9 мячей при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: на данный момент химчане смотрятся не столь убедительно. Так что вполне возможно, что ради основной задачи по сохранению прописки в элите «Химки» пожертвуют Кубком.

Поединки против «Оренбурга» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Химки» выиграли 2 раза при 3 коллизиях.

Очевидно, что номинальные хозяева не будут лишь обороняться. Даже при некоторой кадровой ротации химчане способны дать серьезный бой «газовикам».

«Оренбург»

Турнирное положение: Оренбуржцы стартовали достаточно неплохо. В двух первых турах РПЛ команда добыла 4 очка.

Причем «Оренбург» в двух первых матчах чемпионата не пропустил ни разу. Вот только забила в них команда Давида Деограсии всего 2 мяча.

Последние матчи: в межсезонье «Оренбург» провел 2 контрольных поединка. В них команда по разу победила и уступила.

Причем в первом туре чемпионата команда Деограсии уложила на лопатки «Спартак» (2:0). А вот после того «газовики» подписали мировую с «Ахматом» (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Оренбург» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда смотрится весьма симпатично. Да и в плане созидания оренбуржцы способны прибавить.

«Газовики» не проигрывают уже в 3 матчах кряду. Да и надежные тылы — явно плод труда умницы Деограсии.

Последняя победа над химчанами случилась почти 2 года назад. Да и начать кубковый турнир «Оренбург» намерен успешно.

Нет сомнений, что номинальные гости будут стараться хотя бы не уступить. Да и уверенность в своих силах у команды на уровне.

Статистика для ставок

«Оренбург» не проигрывал в 3 своих последних поединках

«Химки» не побеждали в 4 своих последних матчах

Обе команды в среднем забивают гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Оренбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.72, а победа оппонента — в скромные 2.87.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.67 и 2.25.

Прогноз: Обе команды больше сосредоточены на чемпионате, и вполне могут пожертвовать Кубком.

«Оренбург» прекрасно обороняется, да и химчане имеют сложности в плане реализации.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.36