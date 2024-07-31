Химки
Оренбург
«Химки»
Турнирное положение: Химчане стартовали в РПЛ не лучшим образом. По итогам 2 первых туров они расположились на 13 месте турнирной таблицы.
При этом «Химки» в двух турах набрали всего 1 балл. А вот забили химчане всего 2 гола при 4 пропущенных.
Химки — Оренбург: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: летом команда сыграла 5 контрольных поединков. В них химчане выиграли 2 раза при одном поражении.
В стартовом поединке чемпионата «Химки» не сумели переиграть махачкалинское «Динамо» (1:1). А вот «Спартаку» команда уступила (1:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла всего одну викторию. В этих поединках химчане забили 9 мячей при 9 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данный момент химчане смотрятся не столь убедительно. Так что вполне возможно, что ради основной задачи по сохранению прописки в элите «Химки» пожертвуют Кубком.
Поединки против «Оренбурга» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Химки» выиграли 2 раза при 3 коллизиях.
Очевидно, что номинальные хозяева не будут лишь обороняться. Даже при некоторой кадровой ротации химчане способны дать серьезный бой «газовикам».
«Оренбург»
Турнирное положение: Оренбуржцы стартовали достаточно неплохо. В двух первых турах РПЛ команда добыла 4 очка.
Причем «Оренбург» в двух первых матчах чемпионата не пропустил ни разу. Вот только забила в них команда Давида Деограсии всего 2 мяча.
Последние матчи: в межсезонье «Оренбург» провел 2 контрольных поединка. В них команда по разу победила и уступила.
Причем в первом туре чемпионата команда Деограсии уложила на лопатки «Спартак» (2:0). А вот после того «газовики» подписали мировую с «Ахматом» (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Оренбург» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 2 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда смотрится весьма симпатично. Да и в плане созидания оренбуржцы способны прибавить.
«Газовики» не проигрывают уже в 3 матчах кряду. Да и надежные тылы — явно плод труда умницы Деограсии.
Последняя победа над химчанами случилась почти 2 года назад. Да и начать кубковый турнир «Оренбург» намерен успешно.
Нет сомнений, что номинальные гости будут стараться хотя бы не уступить. Да и уверенность в своих силах у команды на уровне.
Статистика для ставок
- «Оренбург» не проигрывал в 3 своих последних поединках
- «Химки» не побеждали в 4 своих последних матчах
- Обе команды в среднем забивают гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Оренбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.72, а победа оппонента — в скромные 2.87.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.67 и 2.25.
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Прогноз: Обе команды больше сосредоточены на чемпионате, и вполне могут пожертвовать Кубком.
«Оренбург» прекрасно обороняется, да и химчане имеют сложности в плане реализации.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.36