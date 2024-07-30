Захарян получил травму и будет прооперирован

Российский полузащитник «Реал Сосьедад»получил травму на тренировочном занятии клуба и будет прооперирован.

«У Арсена Захаряна травма малоберцовых сухожилий правой лодыжки, возникшая в результате вывиха, полученного во время тренировки 17 июля. Травма требует хирургического вмешательства. В ближайшие дни его будет оперировать доктор Хорди Вега в Барселоне», — говорится в заявлении пресс-службы клуба на официальном сайте.

21-летний Арсен Захарян стал игроком «Реал Сосьедад» летом 2023 года, перейдя из московского «Динамо» за € 13 млн. Всего сыграл 40 матчей, забил один гол и сделал 2 ассиста.