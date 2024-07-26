ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Зелимхан АбакаровЗа кого болеть в Париже: путеводитель по «темным лошадкам» Олимпиады-2024
  • 09:27
    • «Краснодар» может приобрести еще одного латиноамериканца
  • 09:11
    • Стало известно, почему Рыбакина пропустит олимпийский турнир в Париже
  • 08:50
    • «ПСЖ» отдаст «Бенфике» за Невеша 70 млн евро и как минимум одного игрока
  • 08:13
    • Довбик дал согласие на переход в «Рому»
  • 08:00
    • Клаудиньо отказался продлевать контракт с «Зенитом»
    Все новости спорта

    «Спартак» пытался выкупить у «Галатасарая» немецкого защитника

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак РПЛ Футбол России Галатасарай Суперлига Турции Футбол Турции Трансферы
    Московский «Спартак» предпринял безуспешную попытку приобрести защитника «Галатасарая» Деррика Кена.

    Деррик Кен
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Деррик Кен

    Эту информацию подтвердили в агентстве EMG Mundial, которое представляет интересы немецкого футболиста.

    «"Спартак" активно интересовался Кеном, делал предложение, но он останется в Галатасарае», — сказали Sport24 в агентстве.

    По информации турецкого журналиста Эртана Сюзгюна, «Спартак» предлагал за 25-летнего Кена восемь миллионов евро.

  • В свободном плавании. Футболисты РПЛ, ставшие безработными этим летом
  • Семь игроков чемпионата России, чьи контракты с клубами подошли к концу
  • Вчера

    • «Галатасарай» приобрел Кена в феврале этого года у «Ганновера» за 3,5 миллиона евро. Transfermarkt оценивает Деррика в шесть миллионов евро.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Крылья Советов» и «Ростов» выявить сильнейшего?
  • «Крылья Советов» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
  • Ждем много голов
  • «Балтика» — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Сможет ли «Рубин» забить «Зениту»?
  • «Рубин» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.77
  • Экспресс дня 26 июля
  • Сегодня в 20:15
    •  3.55
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Балтика — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  2.08
  • Прогноз на матч Рубин — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Динамо — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Узбекистан (U23) — Египет (U23)
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Пари НН — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Аргентина (U23) — Ирак (U23)
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Факел — Акрон
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Париж-2024 Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры