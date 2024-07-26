«Спартак» пытался выкупить у «Галатасарая» немецкого защитника

Деррик Кен Фото: globallookpress.com
Эту информацию подтвердили в агентстве EMG Mundial, которое представляет интересы немецкого футболиста.
«"Спартак" активно интересовался Кеном, делал предложение, но он останется в Галатасарае», — сказали Sport24 в агентстве.
По информации турецкого журналиста Эртана Сюзгюна, «Спартак» предлагал за 25-летнего Кена восемь миллионов евро.
«Галатасарай» приобрел Кена в феврале этого года у «Ганновера» за 3,5 миллиона евро. Transfermarkt оценивает Деррика в шесть миллионов евро.