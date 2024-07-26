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    Иванов: В РПЛ уже давно нет дедовщины

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    Полузащитник «Рубина» Олег Иванов считает, что в российских клубах больше нет дедовщины.

    Олег Иванов
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    Олег Иванов

    «Дедовщины давно уже нет. Да, в мою молодость было чуть пожестче, спрос побольше. А такого, как в армии, не было. Наверное, немного воспитание поменялось.

    Когда был в дубле, понимал, например, что в аэропорту надо подождать багаж старших товарищей, чтобы помочь основной команде загрузить его.

    Сейчас просто все профессиональнее, в каждой команде работают по два-три администратора, которые эту работу выполняют. Теперь все идет от желания и воспитания. Где-то вижу, как молодые ребята помогают старшим отнести мячи, а раньше ты должен был эту сетку взять.

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    • Кто-то из опытных игроков отмечает, что молодые стали наглее? И раньше такое было, разница не очень большая. Пока из молодых мне никто не хамил, еще годик есть, посмотрим», — приводит слова Иванова «Чемпионат».

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